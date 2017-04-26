Seren Serengil'den Ebru Şallı açıklaması

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın yankıları sürüyor. Şallı'nın yakın arkadaşı Seren Serengil, sunuculuk yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programının bugün yayınlanan bölümünde çarpıcı bir açıklama yaptı.

Serengil, "O fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" sorusuna, "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarsa Ebru Şallı’yla olan arkadaşlığım biter" şeklinde oldu.