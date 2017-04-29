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Ebru Şallı
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Ebru Şallı sorulardan kaçtı

Ebru Şallı, Omurilik Felçlileri Derneği yararına sahneye çıktı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:31:29 Güncelleme: 10:38:38

Engelli dansçılarla gösteri yapan medyatik güzel, basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynadı.

HT Magazin'in haberine göre, sosyal medyaya düşen ve kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar nedeniyle zor günler geçiren Şallı, görüntü ve röportaj vermek istemeyince görevliler basın mensuplarının önünde etten duvar ördü.

Şallı dans ederken, görevliler, “Başkanımız yetki verdi. Canımız pahasına sizi kulis ve sahneye yaklaştırmayacağız” diyerek muhabirleri engellemeye çalıştı.

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