Kıraç'ın 19 Mayıs klibi sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Kıraç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için, 19 Mayıs Marşı'nı yeniden yorumlayıp klip çekti. Kilibi Twitter hesabında paylaşan Kıraç, yorumuyla herkesi mest etti.

Kıraç, 19 Mayıs Marşı'nı Twitter'dan yayınlar yayınlamaz binlerce retweet ve beğeni aldı.

"MUSTAFA KEMAL'İM NE ZAMAN SENİ DÜŞÜNSEM TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUR"

Kıraç, şarkıyı Youtube hesabından yayınlayıp şöyle yazdı:

''Mustafa Kemal'im! Ne zaman seni düşünüyor ve konuşuyor olsam (Örneğin; Özgürlük gibi, Bağımsızlık gibi!) tüylerim diken diken olur. Her bayram olduğu gibi yüreğim kabarır ve her anmada olduğu gibi hüznüm bulutlara varır. Mustafa Kemal' im, Atatürk'üm!.. Bugün Anıtkabir'de yanında, Bandırma Vapuru'nda, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla Sakarya'nın öksüz topraklarında, Meydanlarda, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında biz varız!.. Biz senin fidanların, dalların, yaprakların seni anıyor, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyoruz! Mustafa Kemal'im! Yattığın yer ışıklarla dolsun. Ellerinden öperiz Atatürk'üm!..''