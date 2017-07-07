Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi

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HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Stily Collection Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi-Sevgi Karasaç’ın uzman psikolog kızları Aslı Karasaç ile Aynur-Hüsnü Özkaya çiftinin oğulları işadamı Erkan Özkaya, önceki akşam bir otelde dünya evine girdi. Özkaya çiftini bu özel günde iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler yalnız bırakmadı.