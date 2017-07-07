ŞİPŞAK

Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi

07 Temmuz 2017 Cuma, 07:54:46

  • 1 Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi
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    Uzman Psikolog Aslı Karasaç ile işadamı Erkan Özkaya, mutluluğa Boğaz’da ‘Evet’ dedi. Özkaya çifti, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın tavsiyesiyle balayına Yunan adalarına gitti.

  • 2 Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi
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    HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Stily Collection Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi-Sevgi Karasaç’ın uzman psikolog kızları Aslı Karasaç ile Aynur-Hüsnü Özkaya çiftinin oğulları işadamı Erkan Özkaya, önceki akşam bir otelde dünya evine girdi. Özkaya çiftini bu özel günde iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler yalnız bırakmadı. 

  • 3 Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi
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    Genç çift, nikâh öncesi dış çekimlerde muhteşem pozlara imza attı.

  • 4 Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi
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    MUTLULUĞA ŞAHİTLİK ETTİLER

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın kıydığı nikâhta, gelin ve damadın şahitliğini Fikret Orman, Ethem Sancak, Sinan Engin ve Demet Akbağ birlikte üstlendi. 

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  • 5 Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi
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    Pırlanta işlemeli, dantel gelinliğiyle göz kamaştıran Aslı Karasaç’a damat Erkan Özkaya, gece mavisi damatlığıyla eşlik etti. Özkaya çifti balayında, Fikret Orman’ın önerisiyle Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkacak.

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 12
  • Misafir
    Misafir
    başkaların mutluluğu tebesum etmek insani görevdir (ibni arabi)
  • Misafir
    Misafir
    fatih terim ve fikret ormanın kızlarının elbiseleri berbat çok mu aramışlar rüküşler???
  • Misafir
    Misafir
    şu alişönün sevimsiz nişanlisida deli tavuk gibi nasıl da tedirgin saga sola bakıyor öz güveni yok besbelli ama alışır yaaa:-) abulası hazırlamıştır egitim de vermiştir zorla cemiyete soktu ya kendisini şimdide kardaşini oyyyy ülkemin manzaraları oyyyy
  • Misafir
    Misafir
    Kız bence sevimsiz falan değil gayet ağırbaşlı ve hanımefendi. Cemiyer hayatının kasıntı ve yapmacık ifadelerine bürünmüyor o kadar.
  • Misafir
    Misafir
    su ece erkeni de ben görmek istemiyom
  • Misafir
    Misafir
    Dolarli dagitan baha efendi...akraban degil birseyin degil...ne bu samimiyet
  • Misafir
    Misafir
    ayyyy hepsi de kökten asil ve jet sosyete sanırsın ...
  • Misafir
    Misafir
    Yanliş insanlar yanliş görevlerde. Hoş değil.
  • Misafir
    Misafir
    Sonra çikip deyerler biz vatani seviyoruz vatani seven bu paralari vatan evlatlara harçar
  • Misafir
    Misafir
    bence bunlar nükler atik derhal bu ülkeden gitsinler
  • Misafir
    Misafir
    fakirin çocuğu yemeğe ekmek bulamıyor,bunlar zevkü sefa içerisinde yaşıyor..!batsın bu dünya..!
  • Misafir
    Misafir
    şu yorum yapanlar ne kadar giybet yapiyosunuz tüh size ya
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