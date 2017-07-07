Aslı Karasaç ile Erkan Özkaya evlendi

Uzman Psikolog Aslı Karasaç ile işadamı Erkan Özkaya, mutluluğa Boğaz’da ‘Evet’ dedi. Özkaya çifti, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın tavsiyesiyle balayına Yunan adalarına gitti.
HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Stily Collection Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi-Sevgi Karasaç’ın uzman psikolog kızları Aslı Karasaç ile Aynur-Hüsnü Özkaya çiftinin oğulları işadamı Erkan Özkaya, önceki akşam bir otelde dünya evine girdi. Özkaya çiftini bu özel günde iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Genç çift, nikâh öncesi dış çekimlerde muhteşem pozlara imza attı.
MUTLULUĞA ŞAHİTLİK ETTİLER
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın kıydığı nikâhta, gelin ve damadın şahitliğini Fikret Orman, Ethem Sancak, Sinan Engin ve Demet Akbağ birlikte üstlendi.
Pırlanta işlemeli, dantel gelinliğiyle göz kamaştıran Aslı Karasaç’a damat Erkan Özkaya, gece mavisi damatlığıyla eşlik etti. Özkaya çifti balayında, Fikret Orman’ın önerisiyle Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkacak.