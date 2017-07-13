ŞİPŞAK

Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu

13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:17:38

  • 1 Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu
    1 | 23

    Adriana Lima ile yaşadığı aşkla konuşulan Türk yazar Metin Hara ilk kez konuştu. Hara, Twitter hesabından açıklama yaptı:

  • 2 Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu
    2 | 23

    1- Bu hesap dışında başka hesabım yoktur.

  • 3 Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu
    3 | 23

    2- Asla yakışmayan bir üslubla cevap vermem.

  • 4 Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu
    4 | 23

    3- Pr projesi yazanların vizyon/mantık dışı yorumlarını hayretle izliyorum. Hiçbir açıdan akıl alır bir tarafı yok.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu
    5 | 23

    4- Vallahi tv8'deki programı ilk kez ben de basından duydum. Söylerseniz zamanını/gününü falan izleyeyim kaçırmayalım.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 21
  • Misafir
    Misafir
    usta 20 yaşındayım irina shayk ile nasıl sevgili olabilirim taktik verirmisin
  • Misafir
    Misafir
    kesin kızın sevgilisi vardır diyerek kimsenin yanaşmadığı Adriana ya bu denli yaklaşan meslektaşımı tebrik ediyorum..
  • Misafir
    Misafir
    mehteri dinliyorum...
  • Misafir
    Misafir
    Bravo Metin. Çok güzel yazmışsın. Umarım artık ilişkin ve kariyerin hakkındaki atıp-tutmalar son bulur. Özgürce yaşarsın ilişkini.
  • Misafir
    Misafir
    harbiden, Jon Snow demir tahta otursa bu kadar sevinmezdik ya la
  • Misafir
    Misafir
    gençlere ne önerirsin üstadım
  • Misafir
    Misafir
    Adam, Jon Snow dan daha önemli bir figür benim için.
  • Misafir
    Misafir
    bebeyi sevmedim ama bayrağı astım.
  • Misafir
    Misafir
    as bayrakları as as alttan ver mehteri
  • Misafir
    Misafir
    Üstad sorsana bi kuzeni varmıymış :D
  • Misafir
    Misafir
    helal olsun kardeşim bir türk olarak gurur duydum
  • Misafir
    Misafir
    Süpersin
  • Misafir
    Misafir
    valla ben çatladım . hemen yazarlığa başlayacağım :D
  • Misafir
    Misafir
    Yaşayın anı. ..gerisi hikaye. Nispet yapma. Kem gözlerden sakın. Bizde yok sende olsun bari. ;)
  • Misafir
    Misafir
    adam topçu abi.helal hara ya
  • Misafir
    Misafir
    herkes patlıyor ahahhahaaha! patlayın kıskançlar
  • Misafir
    Misafir
    Ulaşılamaz olunca mındar oluyo
  • Misafir
    Misafir
    ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım beni sevmiyordun bilirdim bir sevdiğin vardı duyardım çöp gibi bir oğlan ipince hayırsızın biriydi fikrimce ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım felâketim olurdu ağlardım ne vakit maçka'dan geçsem limanda hep gemiler olurdu ağaçlar kuş gibi gülerdi bir rüzgâr aklımı alırdı sessizce bir cıgara yakardın parmaklarımın ucunu yakardın kirpiklerini eğerdin bakardın üşürdüm içim ürperirdi felâketim olurdu ağlardım akşamlar bir roman gibi biterdi jezabel kan içinde yatardı limandan bir gemi giderdi sen kalkıp ona giderdin benzin mum gibi giderdin sabaha kadar kalırdın hayırsızın biriydi fikrimce güldü mü cenazeye benzerdi hele seni kollarına aldı mı felâketim olurdu ağlardım A.İlhan
  • Misafir
    Misafir
    koskoca ülkemden önce avrupa birliğine girdi helal olsun
  • Misafir
    Misafir
    kadın brezilyalı
  • Misafir
    Misafir
    kabul edin herkez catladi:-)
Kalan karakter : 2000