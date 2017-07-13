ŞİPŞAK
Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ilk kez konuştu
13 Temmuz 2017 Perşembe, 15:17:38 | Güncelleme: 15:56:28
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Adriana Lima ile yaşadığı aşkla konuşulan Türk yazar Metin Hara ilk kez konuştu. Hara, Twitter hesabından açıklama yaptı:
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1- Bu hesap dışında başka hesabım yoktur.
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2- Asla yakışmayan bir üslubla cevap vermem.
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3- Pr projesi yazanların vizyon/mantık dışı yorumlarını hayretle izliyorum. Hiçbir açıdan akıl alır bir tarafı yok.
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4- Vallahi tv8'deki programı ilk kez ben de basından duydum. Söylerseniz zamanını/gününü falan izleyeyim kaçırmayalım.
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5- Aileden zengin değilim, dev yatlarım, pahalı arabam, lüks hayatım, ağzımda purom yok. Ve evet birlikteyiz.
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6- Senelerce hapishanelerde, hastanelerde, sokakta insanların yardımına koşmuş, 3 tane orman dolusu ağaç ekmiş biriyim.
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7- Zenginliğin bir aileden, sıfatlara kör olmaktan ve insan biriktirmekten olduğunu savunan biriyim.
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8- Bu sefer şiir kazandı, aşk kazandı, gönül kazandı...
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10- Mizah serbest... Nadiren de olsa telefona bakıp gülüyoruz hepsine... Ama ne olur şizofrenik senaryolar değil de akıl dolu şakalar olsun.
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11- Röportaj vermiyorum. Pr yapmıyorum. Bir ürün satmıyorum.
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12- Beni geçekten tanıyan herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Yengenizin de selamı var. Ben kaçtım...
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