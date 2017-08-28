ŞİPŞAK

Kaan Tangöze trafik kurallarını hiçe sayarak çocuklarını tehlikeye attı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:19:09

  • 1 Kaan Tangöze trafik kurallarını hiçe sayarak çocuklarını tehlikeye attı
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    Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, velayetleri boşandığı eşi Seçkin Piriler’de olan oğulları Hakan ve Volkan’la Bodrum’da tatil yapıyor. Vaktinin tamamını çocuklarına ayıran Tangöze, önceki gün Yalıkavak Marina’da onlar için alışveriş yaptı. 

  • 2 Kaan Tangöze trafik kurallarını hiçe sayarak çocuklarını tehlikeye attı
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    Alışverişin ardından dondurma alıp Ortakent’teki aqua parka giden üçlü, keyifli bir gün geçirdi.

  • 3 Kaan Tangöze trafik kurallarını hiçe sayarak çocuklarını tehlikeye attı
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    ÖN KOLTUKTA OTURMASI YASAK

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre oğulları yanındayken ağzından sigarasını düşürmeyen ünlü rock’çı, dönüş yolunda yasak olmasına rağmen 6 yaşındaki Hakan’ı da üstü açık otomobilinin ön koltuğa oturttu. 

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  • 4 Kaan Tangöze trafik kurallarını hiçe sayarak çocuklarını tehlikeye attı
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    Üstelik ne kendisi ne de çocuklarına emniyet kemeri taktı. Kaan Tangöze’nin bu sorumsuz tavrına eski eşi Seçkin Piriler’in ne tepki vereceği merak konusu oldu.

  • 5 Kaan Tangöze trafik kurallarını hiçe sayarak çocuklarını tehlikeye attı
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