Başrollerini Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Halit Ergenç'in paylaştığı Vatanım Sensin 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cevdet, gizli vazifesini tamamlayabilecek mi? İşte Vatanım Sensin 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet ve Azize, kızları Hilal'in Yunan Cephaneliğini patlatmak suçundan tutuklandığını duyunca sarsılırlar. Hilal'in tutuklanması, Cevdet'i kurtarmak adına Mehmet'i ateşe atan Eşref için de sürpriz olur.

Vasili'nin Hilal için idam kararı vermesi ise herkesi şaşkına çevirir. Kendi işlediği suçtan ötürü kızının idam edilecek olması Cevdet'i kahreder.

Silahların yerini bilen Azize'nin Ölmez Hasan'dan Cevdet'e dair duyduğu sözler kafasını karıştırmıştır. Tevfik ise silah pazarlığında son aşamaya gelmiştir.

VATANIM SENSİN 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cevdet, Yunan cephaneliğini patlatarak zafer kazanmış olsa da Ölmez Hasan'ın yakalanması işleri değiştirir. Leon'un, Cevdet'e dair şüpheleri Vasili'nin aklını karıştırmıştır.

Cevdet, Ölmez Hasan’dan silahların yerini öğrenmeye çalışırken, Ölmez Hasan da onu kimliğini deşifre etmekle tehdit eder. Vasili'nin Ölmez Hasan'ı konuşturmak için bulduğu yöntem ise Cevdet'i hayli zorda bırakacaktır.

Diğer yandan Azize, Cevdet’le yakınlaşmalarının ardından bocalamaktadır. Tevfik, Ölmez Hasan’ın onu adını vermesine mani olmak için Azize’yi kullanmak ister. Ölmez Hasan ise Azize’nin, Cevdet’in karısı olduğunu anladığında, ona bir sır vermeye niyetlenir. Bu sır her şeyi değiştirecektir.