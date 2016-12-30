TELEVİZYON HABERLERİ
31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Aşk ve Mavi 9. son bölüm fragmanı
TELEVİZYON

Aşk ve Mavi 9. bölümde neler yaşanacak?

Aşk ve Mavi 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mavi, Ali ile yakınlaşmaktan pişman olur. İşte Aşk ve Mavi 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

30 Aralık 2016 Cuma, 10:00:57 Güncelleme: 10:06:45

Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. İşte Aşk ve Mavi 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hisseder. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu taşımaktadır.

Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derttedir. Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe de. Pembe'nin isteği İsmet'i zor durumda bırakır. Metin'in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma'yı bir an önce evlendirip konaktan göndermek istemektedir.

AŞK VE MAVİ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cemal'in kaza geçirdiği haberi önce Ali'ye ulaşır. Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal'in öldürdüğünü söyleyemez. Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas'ın telefonundadır. 

İsmet'e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet'ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi'nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali'ye yakınlaştığını hissetmektedir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Sultan Murad, Farya'nın evlenmek istediğini öğrenir!
Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ömer gemileri yakacak mı?
Kiralık Aşk 67. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Artık her şey çok güzel!
Arka Sokaklar 423. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ekibe büyük bir oyun oynanıyor!
Umuda Kelepçe Vurulmaz 9. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Onur'dan Elif'e acımasız plan!
Cesur Yürek 12. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ömer oyunu bozacak!
Vatanım Sensin 10. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Cevdet, gizli vazifesini tamamlayabilecek mi?
No: 309 28. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Betül hain planlar peşinde!