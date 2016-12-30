Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. İşte Aşk ve Mavi 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hisseder. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu taşımaktadır.

Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derttedir. Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe de. Pembe'nin isteği İsmet'i zor durumda bırakır. Metin'in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma'yı bir an önce evlendirip konaktan göndermek istemektedir.

AŞK VE MAVİ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cemal'in kaza geçirdiği haberi önce Ali'ye ulaşır. Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal'in öldürdüğünü söyleyemez. Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas'ın telefonundadır.

İsmet'e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet'ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi'nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali'ye yakınlaştığını hissetmektedir.