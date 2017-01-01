Başrollerinde, Settar Tanrıöğen, Melis Tüzüngüç, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Özgün Karaman'ın rol aldığı Baba Candır 52. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Haluk'un suçsuz olduğuna inanılacak mı? İşte Baba Candır 52. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BABA CANDIR 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Salih, Haluk'un bir başka kadınla yemek yediğini zannettiği için Haluk'u evden kovar. Ece ise asla Haluk'un başka bir kadınla görüşmeyeceğini bilse de babasının hastalığından dolayı onu daha fazla üzmek istemez ve susar.

Haluk gizliden eve girerek Ece'yle görüşmeye çalışır ve birlikte bir plan yapıp babalarına gerçekte ne olduğunu anlatmaya karar verirler. Fakat önce gerçekte ne olduğunu bulmaları gerekmektedir..



Ece ve Haluk babalarının aslında Hamza'yı gördüğünü anlayacaklar mı? Ece, Emrecan, Egemen ve Salih'e Haluk'un aslında suçsuz olduğuna ikna edebilicek mi?

BABA CANDIR 51. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Salih'in hastalığını öğrenen Ece babasından uzak durmak istemez ve baba ocağına geri dönmeye karar verir. Fakat Haluk'a henüz babasının hastalığından söz etmek istemeyen Ece çareyi evde bir fare olduğu yalanını söylemekte bulur.

Salih ise gecenin bir köründe kızının ağlayarak eve gelmesini anlayamaz ve Haluk'un onu üzdüğünden şüphelenir. Ece ve Egemen babalarını üzmemek için nasıl bir yol izleyeceklerini tartışırken Emrecan'ın kapıda onları dinlediğinden habersizdirler.



Emrecan babasının hastalığını öğrendiğinde ne yapacak? Salih kızını üzdüğüne inandığı Haluk'u affedebilecek mi? Ece ve Egemen babalarını mutlu etmek için nasıl bir yol izleyecek.