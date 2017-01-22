Yeni Gelin'in çekimleri başladı

Yakında izleyiciyle buluşacak olan SHOW TV’nin iddialı dizisi ‘Yeni Gelin’in çekimleri İstanbul’da başladı. İki gün sürecek çekimlerden sonra set ekibi ve oyuncular Adana’ya gidecek. Şehrin tarihi dokusu, âdetleri ve yöresel kıyafetlerini seyirciye sunmaya hazırlanan dizi, sürükleyici bir aşk hikâyesi etrafında şehirli genç bir kızın yeni gelin hallerini ekrana taşıyacak.

Başrollerini Brezilyalı güzel Jessica May ile Tolga Mendi’nin paylaştığı dizide ikiliye Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş ve Burçin Bildik gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

HT MAGAZİN