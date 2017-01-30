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Kırgın Çiçekler 69. son bölüm fragmanı
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Kırgın Çiçekler 69. bölümde neler yaşanacak?

Kırgın Çiçekler 69. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal korkunç bir plan yapıyor! İşte Kırgın Çiçekler 69. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:01:27 Güncelleme: 10:03:34

16 yaşında üvey babası Kemal tarafından tacize uğrayan ve yetimhaneye bırakılan Eylül'ün hikayesini anlatan Kırgın Çiçekler 69. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal korkunç bir plan yapıyor! İşte Kırgın Çiçekelr 69. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 69. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kemal, Eylül'ü eve götürmek için polisle Atakan'ın kapısına dayanır. Feride, Eylül'ü kurtarmak için bir çözüm bulmak zorundadır. Defne gerçek ailesini bulmak için Neriman'la sıkı bir pazarlığa girer.

Meral'in Mert'le buluşması kızlardan tepki alır. Zehra, Selin'den para sızdırmak için Songül'e karşı iş birliği yapmaya karar verir. Eylül, Kemal onu eve götürecek korkusuyla Atakan'la kaçmaya karar verir. 

Temyiz davasının aleyhine çıkacağını öğrenen Kemal, hapse girmemek için korkunç bir plan yapar...

KIRGIN ÇİÇEKLER 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Nazan, Defne'yi yetimhaneye bırakıp gider. Defne kızların odasında sinir krizi geçirir. Nazan'a iyice bilenerek Serkan'a evlatlık oldukları gerçeğini söyler. Serkan, Nazan'ın karşısına dikilerek hesap sorar. 

Sadullah'ın evlilik kutlaması yapılırken Zehra ve Songül arasında ipler gerilir. Kemal, Mesude'nin yasal haklarını üzerine alır. Yetimhaneye gelerek Eylül'ü almak ister. Feride ve kızlar korku içinde köşeye sıkışır.

Eylül, Kemal'le eve dönmemek için bir çözüm bulmak zorundadır.

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