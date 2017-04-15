"İçerde"nin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 30. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Melek'in Füsun'a "sana Umut ile geliyorum" dediği tanıtımda Sarp ve Melek'in karşı karşıya geldiği anlarda Umut'un kim olduğunu söyleyip söylemeyeceği büyük merak uyandırdı.

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 30. bölümünde; Melek, Coşkun’dan Sarp ve Mert’in kardeş olduklarını öğrenmiştir. Yapacağı ilk şey bunu Mert ve Sarp’la paylaşmak olacaktır. Celal bu gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Celal’in kurtulması Kudret’i daha çok öfkelendirmiştir. Kudret, Serkan’ı Mert ve Sarp’ı öldürmesi için görevlendirir. Hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olmayan Yılmaz kardeşler ilk defa gerçeğe bu kadar yakındır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

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