Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Fi dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin dikkatini çeken diziler arasında girmişti. İlk 6 bölümün yayınlanmasının ardından 7. bölüm bekleniyor. Peki Fi yeni bölümü ne zaman? Fi 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk 6 bölümle izleyicinin dikkatini çeken ve Arzu Kohen'in Fi, Çi, Pi üçlemesinden esinlenen Fi dizisi, 7. bölümünün yayınlanma tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz hafta 4, 5 ve 6. bölüm yayınlanmadan önce PuhuTV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden Fi dizisinin yayınlanma tarihi açıklanmıştı.

Ancak şu anda Fi dizisinin 7. bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında bir tarih belli değil. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi 3 bölümün birden yayınlanıp yayınlanmayacağı da bilinmiyor.

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter Ozan Güven Can Manay Serenay Sarıkaya Duru Mehmet Günsür Deniz Berrak Tüzünataç Özge Egeli Büşra Develi Bilge Görgün Osman Sonant Sadık Tülay Günal Eti

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Can, öğrendiği haber üzerine meyhanede eski bir dostunu ziyaret eder. Ama orada kavga çıkartınca Eti'nin yanında bulur kendisini ve Eti ona Duru'nun onun için tehlikeli olduğunu söyler. Özge ise Can'ın müşterilerinden birisi hakkında haberini yapar ve ilk magazin haberini yapmış olur.

Deniz ise Can'ın önerisi üzerine başladığı sanat merkezi projesine başlar ve banka çalışanı eski tanıdığı çıkar. Kaya, insanların hayatlarına müdahele etmesinden dolayı Bilge'yi azarlarken Özge de yeni haberler peşine koşar. Sıla'nın peşine düşer ve Can ile gerçekten neden ayrıldıklarını öğrenir.

Tam haberi yapacakken Sadık onu durdurur. Duru, New York Academy'nin ön elemelerini geçmiş ve davet edilmiştir ama Deniz'in yeni sözleşmesi dolayısıyla beş sene ayrılmamak zorundadır. Daha çok haberin peşinden koşmaya çalışan Özge, Manay'ın doktoru Eti'nin yanına gider ve ona sorular sorar. Daha sonra da onu takip eder ve Can'ın adresini öğrenir.

Fİ DİZİSİ HİKAYESİ VE KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle PuhuTV üzerinden yayınlanıyor.

Fİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Fi dizisi, bu yıl içerisinde oluşturulan, bünyesinde sinema filmleri, yeni ve eski dizileri barındıran bir platformdur. Fi dizisi dahil olmak üzere İçerde gibi büyük izleyici kitlesine sahip diziler Puhu TV üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.