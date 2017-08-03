Dünya Güzellerim 8. bölüm fragmanında, Dünya Güzellerim Vietnam'a gidiyor!

SHOW TV'de her Çarşamba akşamı ekranlarda kahkaha dolu anlar yaşatan Dünya Güzellerim'in 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Dünya Güzellerim'in yeni bölümünde Vietnam turu başlıyor. İşte Dünya Güzellerim 8. bölüm fragmanı ve detaylar...

DÜNYA GÜZELLERİM'İN YENİ ADRESİ VİETNAM

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim’de sürprizler eksik olmuyor. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bu haftaki rotası Vietnam!

Dünya Güzellerim'in 8. bölümünde Vietnam turu başlıyor. Bülent Ersoy bisiklete biniyor, Safiye Soyman ise bindiği scooter tarzı küçük araçtan düşüyor. İşte Dünya Güzellerim'in kahkaha dolu yeni bölüm fragmanı;

Yeni bölümde Vietnam'a gidecek olan dev kadro, bambaşka kültürlere sahip ülkelerin gelenek ve göreneklerine göre yaşayacaklar. Kimi zaman çok eğlenecekler, kimi zaman anlaşmazlıklara düşecekler; ama muhteşem bir show’u evlerinize getirecekler.

DÜNYA GÜZELLERİM'İN BU AKŞAM EKRANA GELEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Katmandu yolculuğuna çıkmak üzere hazırlanan Diva Bülent Ersoy’un uçağı kaçırdığı anlar, Banu Alkan’ın polisler tarafından götürüldüğü gergin dakikalar, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’un eğlenceli yoga görüntüleri ve dev kadronun Budistlerce kutsal sayılan topraklarda Buda’nın evini ziyaretleri ekrana geldi.

Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Dünya Güzellerim merakla beklenen 8. bölümü ile 9 Ağustos Çarşamba akşamı Show TV’de!

Dünya Güzellerim 8. bölüm fragmanı

Dünya Güzellerim