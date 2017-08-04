Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı! Şevkat Yerimdar oyuncuları

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 11. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde mahallenin Şevkat'e emanet ettiği bilet kayboluyor, bilete büyük ikramiye isabet ediyor! İşte Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı ve Şevkat Yerimdar oyuncuları...

KAYBOLAN BİLETE BÜYÜK İKRAMİYE VURUYOR

Şevkat ve Esin esnafların kamera kayıtları sayesinde bebeğin annesinin izini bulur. Fakat bu tehlikeli bir maceraya dönüşür.

Mahalle esnafları ortaklaşa piyango bileti alırlar ve bileti Şevkat’e emanet ederler. Bilete büyük ikramiye vurur fakat bilet kaybolmuştur. Esnaflar Şevkat’ten kuşkulanırlar.

Onun yalan söylediğini ve parayı tek başına götürmek istediklerini sanırlar. Gelişen olaylar da bu kuşkuyu artırır. Şevkat’in bir türlü bulamadığı bilet hiç ummadığı bir yerdedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE ŞEVKAT VE ESİN, KAPIDA BEBEK BULDU

Ralliyi kaybeden Bora yaptığı kazayı hafif atlatmıştır ama Esin’e numara yaparak ona tekrar yaklaşır. Ayrıca Şevkat ile aralarını açar. Ama kapıya bırakılan bir bebek Esin’le Şevkat’i yine birbirine yaklaştırır. Anneyi bulana kadar bebeğe birlikte bakmaya karar verirler. Fakat bu sandıkları kadar kolay değildir.

İsmail, Tezene ile baş başa bir akşam geçirmek için bir plan yapar. Gülperi ve Bozkır’ı konsere göndermeyi başarır. Ama dahiyane sandığı planı beklenmedik olaylarla ters teper, yine fiyaskoyla sonuçlanır.

Şevkat tesadüfen kendisine hırsızlık kumpası yapanların izini bulup, peşlerine düşer. Artık Bora ile burun buruna gelmek üzeredirler.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar karakteri)

Başak Parlak (Esin Uçar karakteri)

Salih Kalyoncu (Cevdet Uçar karakteri)

Murat Akkoyunlu (Cuma karakteri)

Burak Demir (Niko karakteri)

Barış Murat Yağcı (Bora karakteri)

Canan Maktal (Gizem karakteri)

Semra Güzel (Sanem karakteri)

Pascal Nouma (Pascal karakteri)

Suzan Aksoy (Marika karakteri)

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar oyuncuları