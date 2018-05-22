İstiklal Caddesi'nde 9 yıl önce bir iş hanının beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan ve ailesinin kazandığı 2.2 milyon TL tazminat kararını İstinaf Mahkemesi'nin bozmasının ardından mahkeme tekrar aynı tazminata hükmetti. 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşadıktan sonra hayata tutunan Ece Turhan ve ailesininin kazandığı tazminat davası usülden bozulduktan sonra mahkeme eksiklikleri gidererek, sorumlu 3 şirketin faiziyle birlikte 2.2 milyon TL ödemesine hükmetti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ece Turhan, 22 Ocak 2009'da İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile gezerken Beyoğlu Fitaş Sineması'nın bulunduğu AFM İşhanı'nın beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düşmüştü. Ağır yaralanan Ece Turhan, 102 gün yaşam mücadelesinin ardından 22 ameliyat geçirmiş ve yüzde 90 görme kaybı yaşamıştı. Ece Turhan ve ailesi kazanın sorumluları Mars Sinema, Sifisa ve sigorta şirketine tazminat davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz yıl şubat ayında karar çıkmıştı. Mahkeme 3 şirketin Ece Turhan ve ailesine 2.2 milyon TL tazminat ödemesine karar vermişti. İtiraz üzerine kararı İstanbul İstinaf Mahkemesi usül eksikleri olduğu gerekçesiyle bozmuştu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığına göre; Ece Turhan ve ailesinin açtığı tazminat davası bugün İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya, davacı Ece Turhan'ın avukatı Hakan Semizoğlu ile davalılar Mars Sinema, Sifisa şirketlerinin avukatları ile sigorta şirketi avukatı hazır bulundu.
Davacı Ece Turhan'ın avukatı Hakan Semizoğlu, manevi tazminatlar yönünden talepleri gibi karar verilmesi ve faizlerin olay tarihinden itibaren verilmesini belirterek davanın kabulünü talep etti.Davalı Mars avukatı ise müvekkilleri yönünden illiyet bağı bulunmadığını, olaya dahili bulunmadığından davanın reddini istedi. Davalı Sifisan avukatı da davanın reddini talep etti. İhbar edilen sigorta şirketi avukatı ise kusur oranlarının kesinleşmesini ve davanın reddini talep etti.
Mahkeme, dava ile usül eksiklerinin giderildiğini belirterek kazanın sorumlusu şirketlerin Ece Turhan'a 910 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, Ece Turhan'ın babası İhsan Turhan, annesi Dilek Turhan ve teyzesi İpek Doğan için 111 bin TL maddi ve manevi tazminata hükmetti.
Ece Turhan ve ailesi böylece açtıkları iki tazminat davası sonucu toplamda 2 milyon 200 bin TL tazminat kazanmış oldu.
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