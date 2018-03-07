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Leicester City'de forma giyen Riyad Mahrez, futbol yaşantısının sonuna geldiğini duyurdu.

2015-2016 sezonunda İngiliz ekibiyle Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve ara transfer döneminde Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Cezayirli yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birçok doktorla yapılan son konsültasyonun ardından, futboldan uzak kalmaya karar verdim. Futbol hayatımın sonuna gelirken birkaç şey söyleyeceğim; bu harika şehirde iyilik ve destek gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız."

Öte yandan, Riyad Mahrez'in bu açıklamayı yaptığı sosyal medya hesabının hack'lenmiş olabileceği de iddialar arasında...