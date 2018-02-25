Maigne sendromunun bel ağrılarında sık görülen, ama az bilinen bir sebep olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, manuel tedavi ile bu ağrılara son verilebileceğini söyledi.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Omurganın birbirlerinin üzerine dizilmiş 33 omurdan oluştuğunu belirten Şahabettinoğlu, en üst kısımdan başlayarak boyun, sırt, bel, sakrum ve koksiks (kuyruk sokumu) olmak üzere 4 bölgeye ayrıldığını söyledi.
İHA'nın haberine göre; aynı bölgedeki omurlar benzer özellikler taşırken, geçiş bölgesinde yer alan omurların iki farklı bölgenin de özelliklerini taşıdığını ifade eden Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu yüzden kafa tabanından kuyruk sokumuna kadar devam eden bu sistemde özellikle farklı bölgelere geçiş yerlerindeki disfonksiyon denilen fonksiyon bozukluklarının "geçiş bölgesi sendromu" adı verilen rahatsızlığa sebep olduğunu söyledi. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Bu geçiş bölgelerinden özellikle sırt ve bel omurlarının birleşme yerinde oluşan ve tıpta TLGS denilen bu rahatsızlık, klasik tanımı Fransız Dr. Maigne tarafından yapıldığı için Maigne sendromu olarak adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlık bel ağrısı yapabildiği gibi bazen de hastalarda karın ağrısı, yalancı kalça ağrısı, kasıkta hassasiyet ve hassas bağırsak semptomları da gözlemlenmektedir. Detaylı bir fizik muayene ile değişik klinik tabloların dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü hastalar özellikle bu geçiş bölgesinde değil de daha çok bel, leğen kemiği, kasık ve popo bölgesinde ağrıdan veya his azalmasından şikayet edebiliyor" dedi.
"MANUEL TEDAVİ İLE BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR"
Rahatsızlık hissedilen bölgelerin radyolojik görüntüleme, tomografi ve MR görüntüleme sonuçlarının genellikle normal olduğuna değinen Şahabettinoğlu, "Hatta bel MR'ında görülecek anormallikler teşhiste bazen yanılgılara sebep olabiliyor. TLGS tanısı esasen klinik olarak detaylı bir fizik muayene ile konulabilir. MR'da görülen her fıtık hasta şikayetlerinin asıl sebebi olmadığı gibi, tedavi süreçlerinin uzamaması ve hatta gereksiz operasyonlara maruz kalınmaması için her ayrıntının titizlikle değerlendirilmesi gerekir" dedi.
Maigne sendromunun bel ağrılarında sık görülen ama az bilinen bir rahatsızlık olduğuna işaret eden Dr. Ali Şahabettinoğlu, manuel tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Şahabettinoğlu, manuel terapide bu geçiş bölgesine uyguladıkları mobilizasyon ve maniplasyon tekniklerine ilaveten hastalara bel esnekliğini arttırıcı ve uyluk kaslarını germeye yönelik, gövde kaslarını güçlendirecek egzersiz programları da verilmesi gerektiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.