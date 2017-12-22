Külahçıoğlu, 2017 yılına 1 milyon ton ihracat hedefiyle başlayan makarna sektörünün son durumunu değerlendirdi. Hem iç hem de dış piyasada iyi bir yıl geçirdiklerine işaret eden Külahçıoğlu, "2017 için 1 milyon ton ihracat hedefimiz vardı. 10. ay itibarıyla 860 bin ton ihracata ulaşmış durumdayız. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artışa denk geliyor ki büyüme hedefimiz yüzde 20'ydi" dedi.



Külahçıoğlu, ihracat yapılan ülke sayısının da 154'ten 160'a yükseldiğini, her geçen gün daha fazla ülkeye Türk makarnası gönderdiklerini söyledi. Ekonomi Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının politikalarının artışta etkili olduğunu belirten Külahçıoğlu, şöyle konuştu:



"Ekonomi politikaları, buğdayın yurt dışı piyasalarla rekabet edebilir durumda olması, ülkemiz sanayicisinin artık yüksek teknolojiye yatırım yaparak daha kaliteli ürünlerle uluslararası rekabete açık olması bu artışa katkı sağladı. Ayrıca tüketicimizin bilinçlenmesinin iç piyasadaki tüketim artışına etkisiyle birlikte artık bütün dünya da Türk makarnasını kalitesiyle, lezzetiyle, fiyatıyla kabul etti. Sektörümüz bu pazarda her geçen gün büyüyor."

Külahçıoğlu, Türkiye makarna sektörünün büyüklüğünün 1 milyar 200 milyon dolar seviyesine ulaştığına değinerek, sektörün direkt ve dolaylı olarak 35 bin kişiye istihdam imkanı sağladığına dikkati çekti.





AB DIŞINDA AÇIK ARA ÖNDE



Sektörün büyümesinin önündeki başlıca engellerin ABD pazarında uygulanan anti damping ve telafi edici vergiler ile AB pazarında uygulanan kota olduğunu aktaran Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"AB'nin uyguladığı kota, yani Türkiye'nin AB ülkelerine yapmasına izin verdiği ihracat şu anda 20 bin ton. Bu kota birkaç ay içerisinde doluyor, hiç yeterli değil. Bunun tamamen kaldırılması veya çok yüksek bir rakama çıkartılmasını bekliyoruz. Dünya pazarlarına baktığımızda kalitemizle, fiyatımızla rekabet edebiliyoruz. AB ihracatı dışında biz İtalya'yı ihracatta geçmiş durumdayız. Dünya makarna ihracatında 2. sırada gözüküyoruz ancak İtalya'nın AB'ye yaptığı ihracatı çıkardığımızda dünya pazarlarına yapılan ihracatta Türkiye en büyük ihracatçı ülke. İtalya'nın AB dışında 608 bin ton ihracatı var, Türkiye'nin bu yıl sonunda 1 milyon tona ulaşacak. Açık ara öndeyiz."



Külahçıoğlu, kota ve anti dampinglerin her 5 yılda bir yeniden gözden geçirildiğini ve bu dönemin 2018'e denk geldiğini vurgulayarak, "2018'de sektörümüzün yüzde 20 büyüme hedefi olacak. 2018 yılı bizim açımızdan AB ve ABD'deki kotaların gözden geçirmesi açısından önemli bir yıl. Onunla ilgili hazırlıklarımız var. Derneğimiz, sektörle ilgili bir çalışma yaptı. Ülkemiz için makarna sektörünün önemini, yarattığı istihdamı, kazandırdığı dövizi ortaya koyacak argümanlarla AB'ye gideceğiz. Eğer orayı aşacak olursak sektörümüzün önü çok açık olur" ifadesini kullandı.



Dernek olarak akademik çalışmalara da ağırlık verdiklerini aktaran Abdulkadir Külahçıoğlu, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen "Makarnalık Buğday Çalıştayı"nda, sanayici, üretici, üniversiteler, tohum geliştiriciler ve firmaların bir araya gelerek ihtiyaçları tartıştığını ve verimli bir çalışmaya imza atıldığını sözlerine ekledi.

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Abdülkadir Külakçıoğlu