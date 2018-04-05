HT Cumartesi'de makyaj hakkında bilgiler kaleme alındı. Hepimizin makyaj konusunda doğru olduğuna inandığımız bilgileri vardır. Peki bunlar ne kadar doğru? İşte bilinmeyenler...

1. Her gün makyaj yapmak cilde zarar verir. Yanlış.

- Bilinenin tam aksine makyaj, cildinizi zararlı güneş ışınlarından, rüzgar ve tozdan korur. Birçok makyaj malzemesi, nemlendirici de içerdiği için cildi nemli tutar. Ayrıca kaliteli fondöten, pudra ve dudak parlatıcıları güneşin zararlı ışınlarından koruma özelliğine de sahip.

2. Siyah göz kalemi, gözü daha büyük gösterir. Yanlış.

- Göze sürülen koyu renk makyaj malzemeleri, gözü daha küçük gösterir. Büyük göstermek için kahverengi, gri, mor gibi renkleri tercih etmelisiniz. Rimelden önce gözün alt ve iç kısmına beyaz kalem sürerseniz gözünüz daha büyük görünecektir.

3. Makyaj yapılmadığı zaman yüzü suyla temizlemek yeterli olur. Yanlış.

- Makyaj yapmamış olsanız bile günde iki defa yüzünüzü tonik ve temizleme losyonuyla silmelisiniz. Ardından da cilt tipinize uygun nemlendirici kremlerinizi sürmeniz gerek.

4. Suya dayanıklı rimel, kirpikleri sertleştirip koparabilir. Yanlış.

- Tam tersine suya dayanıklı olan rimeller, vitamin ve protein içerdiği için kirpikleri de besler. Ancak bunları çıkartmak zor olduğu için mutlaka makyaj temizleme losyonu kullanılması gerek.

5. Cilt için krem allıklar toz allıklardan daha iyidir. Yanlış.

- Bu, kesinlikle cilt tipinizle ilgili bir durumdur. Krem allıklar parmakla da sürülebildiği için uygulama kolaylığı sağlar ama her cilt tipi için uygun değildir. Örneğin, yağlı ciltlerde toz allık kullanmak gerekir. Kuru ya da normal cilt tipleri için krem allık rahatlıkla kullanılabilir.