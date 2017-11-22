Malatya'da Alevilerin evlerine çarpı işareti! Polis araştırma başlattı

DHA'nın haberine göre; Olay, bu sabah Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Alevi ailelerin oturduğu 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işareti yaptı. Sabah evlerinden çıkınca evlerinin kapı ve duvarlarında işaretleri görenler, polise haber verdi. İhbarla mahalleye gelen polisler, inceleme yapıp kapı ve duvarları boyayan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı haber alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal da mahalleyi ziyaret edip vatandaşlarla görüştü. Olayı kınayan Topal, vatandaşların endişeli olduğunu belirtti.

Vatandaşlar da duruma tepki gösterip işaretleri yapanların yakalanmasını istedi. Polisin olayla ilgili başlattığı araştırma devam ediyor.

malatya

Alevi