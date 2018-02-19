Malatya'da terör operasyonu: 13 kişi gözaltında

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, kentteki terörist cenazeleri, basın açıklamaları ve yürüyüşlere katılarak örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın aktardığı bilgilere göre; aralarında HDP ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 3'ü kadın 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Malatya'da 13 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametgahları, HDP ve DBP parti binalarının da bulunduğu 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi ve yayınlara el konulmuştu.

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