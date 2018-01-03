Maltepe'de cinnet geçiren bir baba pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra intihar etti. Eşiyle boşanma aşamasında olan Ali Y.'nin polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra kızlarını vurup intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, anne Dilek Y., gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde de Ali Y., kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizleri geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Y.'nin iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

"KİM VERECEK ÇOCUKLARIMIN HESABINI?"

Acılı anne Dilek Y., Adli Tıp Kurumu'na çocuklarının cansız bedenlerini almaya geldi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç kimse sahip çıkmadı bana, kendi ailem de buna dahil. Kaç defa şikayet ettim, savcısına gittim, polisine gittim. Dün akşam da aradı "Çocuklarını öldürdüm mutlu musun?" dedi. Ben de polisi aradım. Şimdi herkes duysun beni, sahip çıkmasınlar kimseye. 2 tane çocuğumun emziği elimde kaldı. Kimseler sahip çıkmadı bana. Koruyamadım çocuklarımı, sahip çıkamadım. Tek başıma kaldım, şimdi kimsem yok. Kim verecek çocuklarımın hesabını? Polise, savcıya beni bu adamdan kurtarın diye yalvardım" dedi.

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