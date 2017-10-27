Mamalarda arsenik ve kurşun iddiası!

ABD’de Clean Label Project adlı sivil toplum kuruluşunun son 5 ayda bebek ve çocuklara yönelik 530 gıda ürününde yaptığı araştırmada, tehlikeli kimyasallara rastlandığı iddia edildi.

Analizlere göre ürünlerin yüzde 65’inde arsenik, yüzde 58’inde kadmiyum, yüzde 10’unda akrilamit bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; arsenik miktarı bazı ürünlerde milyarda 600 birime ulaşıyor. Bu miktar Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) izin verdiği miktarın çok üzerinde. DSÖ’ye göre arsenik zehirlenmesi gelişim bozuklukları, kalp-damar ve şeker hastalıkları ile sinir sisteminde hasara, hatta kansere yol açabiliyor. Kurşun zehirlenmesi ise zekâ geriliği, işitme problemleri ve kansızlığa neden oluyor.

