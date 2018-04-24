Manisa'da bir kişi eşini ve eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla öldürdü.



Alınan bilgiye göre, merkez Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir iş yeri önüne gelen 28 yaşındaki Mustafa A., bu kurumda çalışan Murat Çakmak'a silahla ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 112 acil servis ekiplerince Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Şüpheli Mustafa A. ise daha sonra Barbaros Polis Merkezi'ne teslim oldu. Polise ifade veren zanlı, eşi Deniz A.'yı da Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda öldürdüğünü itiraf etti.



Bunun üzerine Mustafa A. ile söz konusu parka giden polis ekipleri, şüphelinin eşi Deniz A.'yı silahla öldürülmüş halde buldu.







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