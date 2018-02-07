Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Fatma Çelikli, uzun yaşamının sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre; Alaşehir'de 8 yıldır oğlu Durmuş Ali Çelikli, gelini Fadime Çelikli ile yaşayan, koca bir asrı geride bırakan Fatma Çelikli, 1 Temmuz 1910 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünya geldi. 3 çocuk annesi Çelikli, hayatının büyük bölümünü İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı kırsal Akpınar Köyü'nde tarım ve hayvancılıkla geçirdi. Uzun yaşamasının sırrını anlatan Çelikli, bu durumu, gençliğinde çok çalışıp, hareket etmesine, hepsi doğal olan yoğurt, bal, tereyağı, kaymak, kendi yetiştirdiği sebze ve meyvelerle beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

FATMA NİNE YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKSE DE YAŞAMAYI SEVİYOR

Gençlik yıllarında Atatürk'ü gördüğünü de anlatan Fatma Nine, kulaklarının ağır işittiğini, ağzında hiç dişi kalmadığını ve yürümekte artık güçlük çekmeye başlamasına rağmen yaşamayı sevdiğini dile getirdi. Çelikli, sağlıklı günlerinde olduğu gibi uzun yıllar yaşadığı Akpınar Köyü'nde gezmenin tek isteği olduğunu kaydetti.

Babasının 1979 yılında vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Durmuş Ali Çelikli, 2010 yılında Alzheimer hastalığı belirtileri başlayınca, kendisini yanımıza aldık. Artık, Alaşehir'de bizimle yaşıyor. Son bir yıla kadar tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyordu. Bir yıldır, yürüme güçlüğü çektiği için dışarıya çıkamıyor. Eşimle birlikte kendisine bakıyoruz. Yemeğini yatağına götürüyoruz. Dişleri olmadığı için bisküvi, ekmek içi gibi yumuşak gıdalar, sulu yiyeceklerle besleniyor. Çay ve süt içiyor. Annem uzun yıllar kırsal mahallede doğal ürünlerle beslendiği için bu kadar uzun yaşadı. Annem nüfus cüzdanına göre 108 yaşında. Ama nüfusa 4-5 yıl geç kaydettirilmiş dedi.

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