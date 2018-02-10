Uzun aradan sonra Survivor 2018 bugün başladı. Heyecanın hiç bitmediği yarışmanın yarışmacıları merak ediliyor. Survivor Gönüllüler takımındaki Marcus merak edilenler arasında. Peki Marcus kimdir?

MARCUS KİMDİR?

Survivor 2018'de dikkat çeken isimlerden biri olan Marcus, University Of Miami'de eğitimini tamamladı. İstanbul'da bulunan bir model ajansında 3 yıl çalıştı. 2010 yılında Californi'ya yerleşti. California ve İstanbul'da yapmakta olduğu işlerini devam ettirdi. Yazılım Mühendisi olan Marcus'un tam adı Yiğit Marcus Aral'dır.

Sakin yapısı ve farklı tarzı olan Marcus'un Instagram'da lüks yaşam ve vahşi hayvanlarla ilgili paylaşımları dikkat çekiyor. Marcus'un gerçek ismi, Yiğit Marcus Aral, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yarışacak.

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