Marcus kimdir

Survivor 2018'de dikkat çeken isimlerden biri olan Marcus, merak edilmeye devam ediyor. Survivor Marcus Victoria's Secret'in ünlü meleği Adriana Lima'nın kendisine Instagram hesabından başarılar dilemesinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor Marcus tam ismiyle Yiğit Marcus Aral bu sezon enerjisi ile programa damga vuracağını ifade etmişti. İşte Marcus hakkında bilmeyenler...

MARCUS KİMDİR? MARCUS KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan yarışmacı 1980 İstanbul doğumludur. 18 yaşında Amerika’ya taşınan Yiğit’in aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olduğu iddia edildi. Yarışmaya katılma amacı olarak “Kendi sınırlarımı denemek” açıklamasını yapan Marcus, ne kadar ileri gidebileceğini kendisinin de merak ettiğini belirtti.

Hiçbir şeyden korkmadığının altını çizen yarışmacının nasıl bir performansla yarışacağı ise heyecanla beklenmeye başlandı. Marcus’un program öncesi Instagram hesabında Victoria’s Secret’in melekleri ile çektirdiği fotoğrafları paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

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