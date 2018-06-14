Mardin'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Mardin halkı Ramazan Bayramı için heyecan içinde. Bu sene Ramazan Bayramı'nın, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte İslam alemi çifte mutluluk yaşıyor. Peki, Mardin'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte 15 Haziran Mardin bayram namazı saati...
MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)
Mardin'de sabah kılınacak bayram namazı ile birlikte İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 15 Haziran 2018 Cuma Mardin Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saat 05.39'da kılınacak.
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Mardin'in ilçelerinin bayram namazı saatleri:
|MARDİN
|5:39
|DARGEÇİT
|5:35
|DERİK
|5:41
|KIZILTEPE
|5:40
|MAZIDAĞI
|5:40
|MİDYAT
|5:37
|NUSAYBİN
|5:38
|ÖMERLİ
|5:38
|SAVUR
|5:38
MARDİN BAYRAM'A HAZIR
Mardin’de cadde ve sokaklarda yerel yönetimlerin hazırlıkları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler Mardin’de bayram tatilinin huzurla geçmesi için üst düzey güvenlik önlemleri alırken vatandaşlar ve turistler için bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak.
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç merkezinde, dar gelirli vatandaşların bayramlık giysi ve gıda ihtiyaçları giderilirken, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların, bayram temizliklerinin yanı sıra bayramlık tıraşları yapılıyor. İl ve kırsal mahallelerde çevre temizliği ve ilaçlama çalışmaları hızlandırıldı. Kırsal mahallelerin yol asfaltlama ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İbadethanelerin temizlikleri yapılarak gül suyu ile yıkanıyor.
Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca ücretsiz olacak. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında, her akşam yaklaşık 5 bin vatandaşla iftar yemeklerinde bir araya geldiklerini ifade etti.
Sosyal belediyecilik hizmeti
Yaman, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan Lojistik Merkezine vatandaşların gelerek burada kendi ihtiyaçlarına göre bayramlık kıyafet ve gıdalarını alabildiğini belirterek, “Ramazan ayı boyunca dar gelirli vatandaşlarımızın evlerine gıda paketleri götürdük şimdi bayram dolayısıyla götürüyoruz. Mardinmasa ekipler, ilçe ve kırsal mahallede ki çocuklara bayramlık elbise götürerek onların yüzlerini güldürüyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin personelleri teyakkuz halinde. Çevre temizlikleri, ilaçlamalar, ulaşımla ilgili sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Kırsal mahallelerinin yollarının asfaltlanması ve onarımı hızlandırıldı. Güvenlik önlemleri üst düzeyde artırılmış oldu” dedi.
Bayramda Mardin’de ulaşım ücretsiz
Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarının bayram süreci boyunca ücretsiz olacağını ifade eden Yaman, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı lojistik merkezine götürülüyor. Kendilerine göre ihtiyaçlarını belirleyip alıyorlar. Bedenlerine, zevklerine göre bayramlıklarını kendileri tercih ediyorlar. Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç insanlarımızın evlerinde bayram temizliği yapılıyor. Vücut bakımı ve tıraşları yapılıyor. İbadethanelerin bayram temizliği yapılıyor. Gül suyu ile yıkanıyor. Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olacak. Mardin bugüne kadar huzurla ramazanı geçirdi inşallah bundan sonra da bayramı aynı şekilde geçirecek. Mesai arkadaşlarımızla birlikte bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.
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