Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşayan M. (8) ve N. Boz (6) kardeşler, albino hastalığıyla dünyaya geldi. Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri, kılları ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeşler, tenlerinden dolayı güneşe çıkamıyor, akranları gibi sokakta oyun oynayamıyor. İşitme engelli de olan çocukların annesi Y. (27) ve inşaat işçisi baba S. Boz (32), çocuklarının daha güzel bir yaşam sürmelerini istiyor.

“AKRABA EVLİLİĞİ YAPTIK"

İHA'nın haberine göre; çocuklarını çok sevdiğini ifade eden baba Boz, Allah’ın herkese bunu nasip etmediğini belirterek, “Eşimle 9 yıldır evliyiz. İki çocuğum doğduktan sonra doktor 3’üncü çocuğa izin vermedi. Onun da böyle doğacağını söyledi. Doktorlar annenin hayati tehlikesinin de olacağını söyleyerek izin vermediler. İki kızımız da böyle doğdu. Eşimle akrabayız. Doktorlar test yaptı ve bunun genetik olduğunu söyledi. Ailemizden geliyormuş ama ikimize denk geldi” dedi.

5 YAŞINDA ERGENLİĞE GİRDİ

İnşaatlarda çalıştığını ancak işe fazla gidemediğini anlatan baba Boz, şunları kaydetti: “Çocukların mama raporları için uğraşıyorum. Hormonları çok yüksek olduğu için M. Boz, 5 yaşında ergenlik dönemine girdi. Her ay Diyarbakır’a gidip iğne vurup geliyoruz. Bu iğneler 12-13 yaşına kadar vurulacak. Bir de çocuklarımız güneşe çıkamıyor. Albino rahatsızlığı olduğu için bunlar güneşe de çıkamıyor. Güneşe çıktıkları zaman yüzleri leke oluyor. Krem gerekiyor. Sürekli mama kullandıkları için bağırsakları çalışmıyor. Yemek yiyemiyorlar. Sadece mama ile beslendikleri için 100 liraya meyve alıp onlara meyve sıkıyoruz. Tedavi için Gaziantep ve Diyarbakır’a gidiyoruz. İstanbul’a gitmemiz gerekiyor ama imkanımız yok.”

HEM ALBİNO HEM DUYMA VE KONUŞMA ENGELLİLER

Çocuklarına bakarken çok zorlandığını aktaran anne Y. Boz ise, “Sütlerini hazırlıyorum. Altlarını temizliyorum. Güneş kremlerini sürüyorum. Özellikle geceleri çok zorlanıyorum. Gece uyanınca sabaha kadar uyumuyorlar. Kızlarımız hem albino, hem de duyma ve konuşma engelli. İlginç sesler çıkarıyorlar. Dişlerini birbirine sürtüyorlar” ifadelerini kullandı.

ALBİNO NEDİR?

Albino bir diğer adıyla albinizim... Vücudumuzda olması gereken melanin maddesinin eksikliği veya melaninin vücutta hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkar. Deriye, saçlara, kirpiklere ve gözlere renk veren pigmentler olan melanin ile ilgili sorun olması durumunda albino hastalığı ortaya çıkar. Albino hastalarının neredeyse hepsinde göz bozukluğu olan astigmat vardır.

Genetik bir hastalık olan albino için anne ve babanın bu hastalığı taşıyıcı olması gerekir. Aile bireylerinden birinde ve sülalade de albino olması çocukta albino hastalığının olma ihtimalini kuvvetlendirir.

ALBİNO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Derideki ve gözlerdeki renk değişimi albino belirtileri arasındadır. Albino hastalarında gözün arka kısmında olan faveonun renksiz olması en temel albino hastalığı belirtileri arasındadır. Göz içerisinde renk olmamasından dolayı albino hastalarında görüş bozukluğu olur. Hastaların yaşı ilerledikçe de görüş bozuklukları giderek artar.

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