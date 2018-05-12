Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesine Şenyurt Mahallesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı bir okulun bahçesini, bazı evleri ve ahırları su bastı. Bir kerpiç ev çöktü, büyükbaş hayvanlar suyun içinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri küçük öğrencileri kucağına alarak okul bahçesinden dışarıya çıkardı. Ekipler daha sonra suyu vidanjörlerle tahliye etmeye çalıştı.

Mardin ve ilçelerinde şiddetli yağışların bu hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

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