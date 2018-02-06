“I, Tonya” adlı filmdeki rolüyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında Oscar adayı olan Avustralyalı aktris Margot Robbie, Hollywood yıldızı Hugh Jackman, Russel Crowe ve Ruby Rose ile birlikte Avustralya’nın turizm tanıtımı için reklam filminde oynamıştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 27 yaşındaki oyuncunun bu tanıtım reklamından sadece 20 bin dolar kazandığı ortaya çıktı. Telefroph Gazetesi, 36 milyon dolar getirisi olan reklam filminde en düşük ücreti alan kişi olduğunu yazdı. Taraflar gazeteye henüz bir açıklamada bulunmadı.

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