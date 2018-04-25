Marmara Adası'nın yüzölçümünün neredeyse yarısı ormanlık alandan oluşur. Denize girmeye elverişli sahilleri, bakir koyları ve doğal lezzetleriyle gelin bu şirin tatil merkezini beraber tanıyalım; İlk adı Geyik Adası (Elafonnessos) olan adaya ilk yerleşenler de antik çağda Miletoslular olmuştur. Deniz kolonileri ile bağlanan yerleşim, 15.yüzyıldan itibaren de Türklerle devam etmektedir.
Bölgedeki mermer ocakları Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 50'ni karşılıyor. Marmara Adası Saraylar Beldesi'nde üretilen mermerler başta Suriye, Ürdün, Almanya olmak üzere çok sayıda yabancı ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları'nda da Marmara Adası mermerleri kullanıldığı biliniyor.
MARMARA ADASI'DA NE YENİR?
Marmara Adası, Marmara Denizi'nin en büyük adasıdır. Ada balıkçılığa elverişlidir. Bu nedenle adayı ziyaret edenler kendilerine balık ürünleri ile bir ziyafet çekebilirler. Yaz aylarında sahil kesimleri çay bahçeleri ile şenleniyor. Köylerinde adaçayı, doğal zeytinyağ ve zeytin ürünleri bulunuyor.
NASIL GİDİLİR?
Marmara ve Avşa'ya İstanbul'dan direkt deniz otobüsüyle gidilebiliyor. Araba ile gidecekler, İstanbul Sarayburnu İskelesi'nden, Yenikapı'dan, Tekirdağ Barbaros veya Erdek'ten feribotla ulaşabilir. Vapurlar önce Marmara Adası'na daha sonra Avşa Adası'na uğruyor.
MARMARA ADASI'NIN GEZİLECEK YERLER
Marmara Adası'nda gezilecek yerler listesi adanın köylerinden oluşuyor. Avşa Adası, Çınarlı Köyü, Topağaç Köyü, Saraylar Beldesi, Asmalı Köy ve Gündoğu Köyü içinde barındırdığı doğal ve turistik güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
KOYLARI
Marmara Adası'da Aba, Kole, Manastır ve Mestanağa gibi bakir koylar bulunuyor. Bu koyların karadan ulaşımı olmayanları için tekne turları düzenleniyor.
AVŞA ADASI
28 kilometrelik alanı kaplayan Avşa Adası'nın her yerinden denize girilebiliyor. Mavi Koy, Çınaraltıkoyu, Çiftlik koyu hem kumsalları hem de denizi ile Avşa'nın tercih edilen tatil mekanları arasında olmasının başlıca sebeplerinden. Bu koylara merkezden tekne ile ulaşmak mümkün. Avşa, kaliteli şarapları ve deniz ürünleri ile ünlü restoranlara sahip. Akşamları sahil caddesi çok sayıda eğlenceye de ev sahipliği yapıyor.
ÇINARLI KÖYÜ
Rumlar zamanında adı 'Kalemi' olan Çınarlı Köyü, ince kumsal şeridi ile çok temiz bir denize sahip. Çınarlı, yüzyıllara meydan okuyup günümüze kadar ayakta kalmayı başaran çınar ağaçlarıyla ünlüdür. Köy, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için de ideal.
GÜNDOĞDU KÖYÜ
Hayallerdeki sakin ve küçük balıkçı köylerinden biridir Gündoğdu. Sokaklardaki çeşmeleri eski tarihi evleri ve tertemiz denizi ile yaz aylarında tatilcilerin tercih ettiği yerler arasındadır.
SARAYLAR BELDESİ VE AÇIKHAVA ARKEOLOJİ MÜZESİ
Antik çağdan beri üretilen mermerleri dünyaca ünlü olan şehirde tamamlanamayan ya da yapım sırasında hasar gören çok sayıda heykel Açıkhava Arkeoloji Müzesi'nde toplanmıştır. Açıkhava Arkeoloji Müzesi, Saraylar Beldesi'ndedir. Saraylar beldesinde çıkarılan mermerler yüzde 95 oranına varan saflıkta olup içi kristallidir.
NATO TEPESİ
Nato Yolu adanın 709 metre yüksekliğindeki Radar Tepesi’ni aşan mükemmel bir trekking parkurudur.
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