M.Ö. 12.000-6.000 yılları arasında önemli bir yerleşim yeri olan ve tarihte, Philee, Shila, Aschil, Artena, Kilio ve Kalpe olarak anılan, Cumhuriyet'in ilk belediyelerinden biri olan İstanbul'un kaçamak noktası Şile. Haftasonu gezi planlarınızın içinde Şile varsa, hazırladığımız Şile gezi rehberi ilçeyi daha iyi tanımanızı sağlayacaktır....
ŞİLE'YE NASIL GİDİLİR?
İstanbul’a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Şile’ye Üsküdar’dan saat başı otobüs kalkıyor. Yazın bu seferler daha sık olabiliyor. Özel araçla Ümraniye-Şile otobanından kolayca ulaşılabilir.
ŞİLE PLAJLARI
Şile'nin doğal güzellikleri arasında en önemli yerlerin başında plajları geliyor. 60 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Şile'de, Büyük Plaj, İskele Yeri Plajı, tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerdir. Ayrıca daha sakin koylarda denize girmek isteyenler Ağlayan Kaya, Kumbaba, Ayazma, İmrenli, Sahilköy, Ağva ve Kurfallı'yı ziyaret ederler. Şile’nin deniz mevsimi Haziran ve Eylül ayları arasında, Karadeniz’in sakin olduğu dönemlerdir.
ŞİLE'DE GEZİLECEK YERLER
ŞİLE DENİZ FENERİ
1856 yapılan Anadolu Feneri’nden sonra Sultan Abdülaziz tarafından 1858-1859 yılları arasında yaptırılmıştır. Taş kısmı Türk Mimarlar tarafından tasarlanırken, metal aksamı ve 8 adet olan mercek kristal sistemi de Paris’ten getirtilmiştir. Şile Deniz Feneri 158 yıldır denizcilere hizmet ediyor ve Şile’nin ilk akla gelen sembolleri arasındadır. Deniz seviyesinden 60 metre yüksekte ve 19 metre yüksekliğindeki, dünyanın aktif olarak görev yapan en büyük ikinci, Türkiye'nin de aktif en büyük feneridir. Fener orijinal yapısını günümüze kadar taşımıştır. Sekizgen yapısı olan fener; 110 santimetre kalınlığında taşlardan yapılmış ve gündüzleri daha iyi görülebilmesi amacıyla enlemesine siyah ve beyaz bantlar çizilmiştir. 1000 watlık elektrik lambası ile aydınlatılan fenerin ışığı, 20 mil uzaklığa ulaşmaktadır.
ŞİLE OCAKLI ADA KALESİ
Cenevizliler tarafından yapıldığı kabul edilen kale, Şile'nin 5 adet küçük adasından biri olan Ocaklı Ada'da yer alır. Beyaz renkli Ahmetli kireç taşları kullanılarak inşa edilmiş olan bu kale 12 metre yüksekliğindedir. Denizden gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek amacıyla inşa edilmiş; Cenevizlilerden sonra Osmanlılar ve Bizanslılar arasında el değiştirmiş. 2010 yılında İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2351 sayılı kararıyla kalenin yer aldığı adada, Arkeoloji Müzesi denetiminde kule ve yakın çevresinde kazı yapılmasına karar verilmiştir.
KUMBABA
Şile’de merkeze 2 kilometre uzaklıkta yer alan ve Kumbaba olarak bilinen bölgenin kumları Talassoterapi (denizin birçok farklı özelliği ve sıcaklık kullanılarak yapılan bir “yeniden canlandırma” terapisidir) için uygun koşulları sağlar. Şile’nin incecik kumlarının tedavi edici özellikleri olduğunu düşünenler Talasseterapi için Kumbaba sahiline giderler. Karadeniz kıyıları deri, solunum, sindirim ve lokomotor sistem hastalıklarının yanı sıra dolaşım, endokrin, sinir sistemi hastalıkları için de ziyaret edilir. Bizanslılar tarafından ‘Güneş Hamamı’ olarak kullanıldığı bilinen ve bölge kumunun özellikle romatizmal hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu dilden dile dolaştığı için, Bizans saray mensuplarının yaz aylarında gemilerle bu sahile gelip güneş banyosu aldıkları söylenir.
ŞİLE TAHLİSİYE BİNASI
Tahlisiye teşkilatı günümüzdeki ismiyle Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri adını alan teşkilat, 1866 yılında Tahlisiye İdaresi adı altında kurulmuştur. Bu nedenle Karadeniz’de boğazın her iki yanında konuşlanan teşkilatın İngilizler tarafından 1866 da yapılan binaları ve eski kurtarma malzemeleri tarihi eser niteliğindedir. Şile’nin sembollerinden olan bu yer zamanla deformasyona uğramıştır. 2011'de Tahlisiye binası ve Tahlisiye Kayıkhanesi aslına uygun biçimde yenilenerek ilçe turizmine kazandırılmıştır.
KABAKOZ ÇEŞMESİ
Papazın çeşmesi olarak da bilinen Kabakoz Çeşmesi, Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır. Çeşme Şile’nin 11 kilometre kuzeyinde Kabakoz Köyü’nde bulunur.
ŞİLE KUM ZAMBAĞI
Şile sahillerinde yetişen kendine özgü bitkilerden biri Kum Zambağı'dır. Karadeniz bölgesinde yetişen 20 endemik türden biri olan Kum Zambağı yeşil yapraklı, glayöle benzer beyaz çiçekli, soğanlı bir bitkidir. Şile kumulları üzerinde denizden 50-200 m uzaklıkta bir şerit üzerinde doğal şekilde yetişir. Kum Zambağı, Ağustos-Eylül ayları arasında çiçek açar ve güzel kokusu çok uzaklardan duyulabilir. Sizde bu kumsallarda Kum Zambağını keşfedebilirsiniz.
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