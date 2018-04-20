Muğla ilinin Akdeniz kıyısında yer alan ilçesidir. Marmaris deyince akla ilk gelen yerlerden biri İçmeler'dir. Çünkü Marmaris plajlarıyla ünlüdür. Marmaris'in yaklaşık 28 bin nüfusu vardır, ancak yaz aylarında turizm mevsimi boyunca nüfus 250 bine kadar çıkabilir. Marmaris, genellikle İngiliz tatilcilere hitap eden bir tatil beldesidir. Ancak yakın zamanda Rus ve diğer Doğu Avrupa ziyaretçileri ile popüler hale gelmiştir. Şimdi Marmaris için hazırladığımız gezi rehberiyle doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden biri olan Marmaris'i daha yakından tanıyalım...

MARMARİS'E NASIL GİDİLİR?

Marmaris'e 100 km mesafedeki en yakın havalimanı olan Dalaman'a uçuş yapabilirsiniz. Havaalanından servis transferi veya özel transfer rezervasyonu yapabilirsiniz. Marmaris'te gezinmenin en ucuz yolu dolmuş minibüsleri kullanmak. Ayrıca belediye otobüsleri iyi bir alternatiftir.

MARMARİS GEZİLECEK YERLER

MARMARİS PLAJLARI

Marmaris harika plajlara sahiptir. İçmeler’den başlayarak 6 kilometre boyunca uzanan nefes kesici plajlar bulunmaktadır. Plajların kenarlarında harika restoranlar, kafeler ve barlar sıralanmıştır.

Marmaris Şehir Plajı: Marmaris'teki canlı, renkli ve eğlenceli kumsal olan Marmaris Şehir Plajı, mükemmel kum ve berrak sulara sahiptir. Marmaris'teki en kozmopolit plajdır ve Marmaris merkezi boyunca uzanır. Marmaris merkeze en yakın plajdır. Bu nedenle tatilciler istedikleri zaman denize girebilirler. Plaj, Marmaris Belediyesi tarafından işletilmekte ve plaja giriş ücretsizdir.

Uzunyalı Plajı: Uzunyalı Plajı, Uzunyalı'da Marmaris Şehir Plajı'nın hemen yanında yer alır ve burada da tatilciler istedikleri zaman bu plajdan denize girebilirler. İçmeler'e kadar yaklaşık 10 kilometrelik çok uzun kumlu sahil boyunca uzanmaktadır. Trafiğe kapalı yürüyüş yolu, mükemmel bir plaj tatili için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Etrafı hediyelik eşya satan dükkanlar, kafeler, barlar ve restoranlarla doludur.

İçmeler Plajı: Marmaris'te en popüler plajdır. Marmaris'e 8 kilometre uzaklıktadır ve ulaşım çok kolaydır. İçmeler, ince altın kumları ve plajları ile göz kamaştıran bir belde. İçmeler Plajında huzurlu bir ortamda güneşin ve denizin tadını çıkarabilirsiniz. Plaj her gece temizlendiği için pırıl pırıl tertemizdir. Plajda tüplü dalış da yapabilirsiniz.

Kleopatra Plajı: Sedir Adası Kleopatra Plajı (Cedrae), Marmaris'ten 16 kilometre uzaklıktadır. Kleopatra plajı altın kumlarıyla ünlüdür.

MARMARİS KALESİ VE MÜZESİ

Marmaris Kalesi'nin önce İonyalılar tarafından yaptırıldığı (M.Ö. 1044) ve daha sonra Büyük İskender'in döneminde onarıldığı düşünülmektedir. Marmaris'te ziyaret etmek için en iyi yerlerden biridir. Kale, 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi öncesinde yeniden inşa edilmiş ve genişletilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında, kale Fransız donanmasının top atışları sırasında büyük hasar gördü. 1970'lere kadar, kale bir konaklama alanı olmuştur. Kalenin içinde 18 ev, bir çeşme ve bir ark vardır. 1980-1990 yılları arasında restore edilmiş ve 1991 yılında müzeye dönüşmüştür. Marmaris Kalesi'nde yedi adet kapalı alan bulunmaktadır. Bunlardan ikisi arkeoloji salonu olarak biri de etnografya salonu olarak düzenlenmiştir. Kalan alanlar sanat galerisi ve depolama alanı olarak kullanılır. Marmaris Kalesi, Marmaris Marina'nın arkasındaki tepelerde, eski Marmaris beldesinde yer almaktadır. Marmaris Kalesi olağanüstü bir manzaraya sahiptir. Günlük geziler için ideal bir yerdir. Ayrıca hem gündüz hem de gece boyunca Marmaris'i panoramik olarak seyretme şansına sahipsiniz.

LİKYA KAYA MEZARLARI

Antik Likyalılar antik çağın en esrarengiz halkları arasındadır, çünkü bunlarla ilgili tarihsel kayıtlar çok kısıtlıdır. Likyalılar o zamanlar antik dünyanın geri kalanından kültürel olarak farklı olan büyüleyici bir insanı ortaya çıkarmaktadır. Likya'nın sıradışı mezar mimarisi günümüze kadar ulaşırken, bölgenin nefes kesici bozulmamış arazisine hakim uçurumun yüzlerine oyulmuş inanılmaz kaya mezarları mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Bu mezarların bir başka ilginç yönü de ev hayatının yansımasıdır. Mezarlar genellikle Likya evlerinin cephesi gibi oyulmuş ve genellikle bir ya da iki seviyeye sahiptir, bazen üç bile olabilmektedir. Mezarlar genellikle birbirleriyle ilişkili olan insanların, aile bağları ve akrabalığı ölümden sonra bile korumuş olduklarını göstermektedir.

NİMARA MAĞARASI

Marmaris'in merkezinde ve Cennet Adası'nın en yüksek noktasında bulunan Nimara Mağarası, dolgu malzemesi kullanılarak 3,5 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğiyle daha çok ibadet amaçlı yapılmıştır. Dolgu malzemesi içerisinde bulunan arkeolojik buluntulara bakılarak, kutsal alanın ikinci yüzyılın sonlarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Adanın en yüksek noktasında olması stratejik bir öneme sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Mağara 1999 yılında birinci derece arkeolojik ve doğal bir alan olarak koruma altına alınmıştır. 18 Mayıs 2008'de ziyaretçilere açılmıştır.

MARMARİS MİLLİ PARKI

Marmaris Milli Parkı yaklaşık 30.000 hektar büyüklüğündedir. Türkiye'nin güney sahilinde muhteşem kumsallara ve manzaralara sahiptir, ancak onu gerçekten ayrı kılan şey yoğun bitki örtüsüdür. Bölge flora, fauna ve doğal güzellikleriyle korunmaktadır. Bu yüzden yürümek için ideal bir yerdir. Kıyı şeridinin çoğunda, engebeli patikalar vardır ve milli parkın içinde, kalın çam ormanları ve suni ağaçlar, meşe ve servi ağaçları bulunmaktadır. Kırsal alandaki ahşap yürüyüş yolları kolayca keşfetmenizi sağlar ve mola verirseniz güzel plajlar ve koylar vardır. Gezerken, burada yaşayan hayvanların bazıları karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Yaban keçileri, sincap ve çam martenleri gibi küçük memelilerin yanı sıra çok sayıda yırtıcı kuşu havada süzülürken görebilirsiniz.

CENNET ADASI

Marmaris Milli Parkı'nın bir kısmı, Marmaris koyunda bulunan Cennet Adası adı verilen küçük bir yarımadaya uzanmaktadır. Aslında, Türkiye'nin anakarasına küçük Adaköy beldesinde katıldığı için tam bir ada değildir. Ada etrafında gezerek ya da Marmaris şehir merkezinden kalkan bir minibüsle adaya ulaşabilirsiniz. Yarım saat sürecek yolculuktan sonra tüm adayı yürüyerek keşfedebilirsiniz. Güzel bir orman parkuruyla kırsal bölgelere doğru yürüyebilirsiniz. Çok çeşitli bitki örtüsüyle dolu olan adada; kumlu patikalar boyunca ağaçların arasından geçerken, ahşap görüntüleme platformlarında hemen hemen panaromik muhteşem deniz manzaralarının tadını çıkaracaksınız.

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