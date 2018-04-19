Kapadokya'nın antik bölgesi, İç Anadolu'da Nevşehir, Niğde ve Kayseri şehirleri arasında yer almaktadır. Kapadokya'ya gezi planı yapıyorsanız unutmayın ki; burası yeraltı şehirleri, mağara kiliseleri ve kayalara oyulmuş evleri ile tanınan Türkiye'nin turizm cennetlerindendir. Kapadokya tatilinde nerelere gidilir diye merak ediyorsanız Kapadokya gezi rehberini okuyabilirsiniz. Ayrıca Kapadokya'nın tarihi hakkında da önemli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

DÜNYA MİRASLARI ARASINDA YER ALAN KAPADOKYA'NIN TARİHİ

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın volkanik külleri çevredeki platoyu tüf ile kapattı. Rüzgar ve hava, yumuşak volkanik kayaları pembe, yeşil ve sarıya kadar değişen renklerde garip şekilli sütunlar, koniler ve "peri bacaları"na dönüştürdü. Eski çağlardan beri, insanlar bu yumuşak kayaları kutsallaştırdılar ve sayısız mağara kilisesi, şapel ve manastır yaptılar.

Bölgenin Prehistorik yerleşimleri Niğde'deki Köşköy Höyüğü, Aksaray Aşikli Höyüğü, Nevşehir Civelek Mağarası ve Güneydoğuda, Kayseri yöresinde Kultepe, Kaniş ve Alişar'dır. Olağandışı topografik özelliklere sahip bu alan kutsal olarak kabul edildi ve İskit / Khatti dilinde Khepatukha olarak adlandırılır, yani "baş tanrısı Hepat halkının ülkesi" anlamına gelir. Ancak bölgenin isminin kökeni üzerinde daha çok şiirsel iddialar vardır. Eski Farsça Katpatuka gibi; "güzel atların ülkesi" anlamına gelir. Kapadokya Tabletleri ve Hitit sanat eserleri olarak adlandırılan tabletler, M.Ö. 2000'li yıllardan kalma önemli kalıntılardır. MÖ 1200'lerden sonra, İskitlerin Khatti kolu Tabal Krallığı'nı kurdu. Geç Hitit ve Pers dönemlerinin ardından, M.Ö. 332 yılında Kapadokya Krallığı kurulmuştur. Roma döneminde, bölge Hıristiyanlar için bir sığınak görevi gördü. Kapadokya'da ilk Hıristiyanlar tarafından saklanmak için kullanılmış olan birçok yeraltı şehri de bulunuyor.

Türkler, 11. yüzyılda Orta Asya'daki anavatanlarından bölgeye gelmeye başladıklarında, bölgeyi çok ıssız bulmuşlardır. Garip korunmuş kaya oluşumlarını gördüklerinde, bunların, diğer evlerin bacaları olması gerektiği sonucuna varmışlar. Böylece "peri bacaları"nın popüler ismini vermişlerdir. Kapadokya ismi, günümüzde Kayseri'nin batısından Aksaray'a uzanan bölgeye kadar yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok ziyaret edilen yerler arasında çok sayıda kayaya oyulmuş kilise ve mağara bulunan Derinkuyu ve Kaymaklı ile Göreme Milli Parkı'nın yeraltı şehirleri sayılabilir. 1985 yılında Göreme Milli Parkı ve bölgedeki diğer kayalık alanlar UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

KAPADOKYA'YA NASIL GİDİLİR?

Kapadokya'ya havayolu ile gitmeyi düşünenler için öncelikle belirtelim, bölge merkezinde havaalanı bulunmuyor. Kayseri ve Nevşehir illerinden Kapadokya'ya ulaşım sağlanmaktadır.

İstanbul-Nevşehir-İstanbul arasında tarifeli seferler yapılıyor. Nevşehir Havaalanı şehir merkezine 30, ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta. İkinci alternatif olan Kayseri Havaalanı, Nevşehir merkeze 100 kilometre mesafede yer alıyor. Havaalanlarından taksi ya da özel transfer hizmetleriyle de Kapadokya'ya ulaşım sağlama imkanınız bulunuyor.

Kapadokya’ya ulaşım genellikle karayolu ile sağlanır. İstanbul Ankara otobanından bölgeye ulaşılabiliyor. Pek çok otobüs firmasının ve özel tur şirketlerinin bölgeye direkt seferleri var. Ayrıca özel araçlarınızla da gidip gezebilirsiniz. Kapadokya Ankara arası 295 kilometre, İstanbul Kapadokya arası ortalama 700 kilometredir. Kayseri’den Nevşehir, Ürgüp ve Göreme’ye; Nevşehir’den de Ürgüp, Göreme, Avanos ve Uçhisar’a dolmuşlar bulunuyor.

KAPADOKYA'DA GEZİLECEK YERLER

IHLARA VADİSİ

Aksaray’ın güneydoğusundaki Ihlara Vadisi, dünyanın gezilecek en güzel yerlerinden ve Türkiye'nin en çarpıcı manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar Peristrema denilen vadinin uçurum kenarlarında yer alan kiliseleri Bizans rahiplerinin gözdesiydi. Kapadokya bölgesinde yer alan ve binlerce yıl önce oluşan kilometrelerce uzanan vadi, çoğu yerde 100 metre derinliğe ulaşır. Vadi, yüzyıllardır büyük halk topluluklarına ev sahipliği yapıyordu. Ihlara Vadisi'nde vadi yürüyüşü ziyaretçiler için popüler bir gezi imkanı sağlıyor.

Ihlara Vadisi Kiliseleri

Kokar Kilisesi: Kokar Kilisesi'nin muhtemelen 9. ve 11. yüzyıldan kalma duvarları süsleyen karmaşık freskleri vardır. Son Akşam Yemeği, Kutsal Bakire'nin ispatı, Haç üzerindeki İsa, İsa'nın gömülmesini içeren birçok kutsal kitap sahnesini içeriyor.

Teras Kilisesi: Kokar'a kısa bir yürüyüş mesafesindedir ve bir giriş holü ve mezar odası bulunuyor. Nehir seviyesinden yaklaşık 25 metrelik bir tırmanışla ulaşılabiliyor.

Ağaçaltı Kilisesi: Bu haç planlı kilise, yükselişi temsil eden kırmızı, sarı ve yeşil renklerde çok iyi korunmuş fresk tavanı ve benzersiz Bizans mimarisi tarzıyla ziyaretçileri şaşırtıyor. En etkileyici fresklerden biri Daniel Aslanlar Arasında'dır.

Yılanlı Kilise: Fresklerin çoğu hasarlıdır, ancak günahkârlar içinde, özellikle yılanlar tarafından saldırıya uğramış dört kadın bulunmaktadır. Birinci kadın, çocuklarını terk eden sekiz yılanın saldırısına uğrayan ve her yerinden ısırılmaktadır. İkinci kadın, çocuklarını beslemediği için göğüslerinden ısırılmaktadır. Üçüncü kadın, iftiranın günahını dilinden sokularak ve dördüncü kadın ise itaatsizliğinden dolayı kulaklarından yılanlar tarafından ısırılarak cezalandırılmaktadır.

SELİME MANASTIRI

Yükselen bir baca, üç kilise, kayaya oyulmuş yemlik çukurları olan ahırlar ile geniş bir mutfağa sahip şaşırtıcı bir kaya yapıdır.

ÜRGÜP

Ürgüp (eski adı Yunanca Ossiana) Kapadokya'nın coğrafi kalbi ve Kapadokya gezisinin ideal bir başlangıç noktasıdır. Selçuklu dönemlerinde ticaret merkezi olarak kullanılırdı. Jeomorfolojik manzaraları ve mağara evleri ile çok sayıda turisti çeken Kapadokya'nın en büyük yerlerinden biridir ve birçok mağara otel ve restorana sahiptir.

UÇHİSAR ve UÇHİSAR KALESİ

Kapadokya'nın en yüksek noktasında, Nevşehir-Göreme yolunda, Göreme'ye 5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Uçhisar Kalesi'nin zirvesi, Erciyes Dağı ile çevrenin muhteşem bir panoramasına sahiptir. Kayaya oyulmuş birçok oda birbirine merdiven, tünel ve pasajlarla bağlanmıştır. Odaların girişlerinde değirmen taşı kapıları vardır. Kalenin kuzey tarafında bulunan odaların çoğu, bugün güvercin evleri olarak kullanılmaktadır. Uçhisar'ın batısı, doğusu ve kuzeyindeki peri bacaları oyulmuş ve Roma döneminde mezar olarak kullanılmıştır. Göreme ile Uçhisar arasında hafta içi her yarım saatte bir ve hafta sonu her saat başı kalkan minibüsler bulunmaktadır. Büyüleyici bir manzara sunan Güvercin Vadisi'nde de yürüyebilirsiniz.

ZELVE AÇIK HAVA MÜZESİ

Bir zamanlar bölgedeki en büyük topluluklardan birine ev sahipliği yapan Zelve Açık Hava Müzesi, muhteşem bir mağara kentidir. Zelve, Avanos yolundaki Göreme'den yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Zelve Açık Hava Müzesi'ndeki üç vadi, kaya dağcıları için bir cennettir. Kapadokya mimarisinin en eski örneklerine ve dini yapılarına ev sahipliği yapan Zelve Açık Hava Müzesi'ne özel turlar düzenleniyor.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

Göreme Açık Hava Müzesi, her biri kendi fantastik kilisesine sahip yan yana yerleştirilmiş yemekhanelerden oluşan geniş bir manastır kompleksine benziyor. Göreme köy merkezine sadece 15 dakika yürüme mesafesindedir. Renkleri hala orijinalliğini koruyan güzel fresklerle, en iyi kaya kesme kiliseleri içerir. Ayrıca, kayaya oyulmuş mimarinin ve fresko tekniğinin eşsiz örneklerini sunar. Kiliselerin çoğu 10., 11. ve 12. yüzyıllara aittir. Müzeye giriş ücreti kişi başı 30 TL'dir. Açık hava müzesinde çok sayıda kilise ve şapel de bulunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi, 1984'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir.

Elmalı Kilisesi: Bölgedeki canlı renkleriyle öne çıkan en önemli yapılarından biri olan kilise, dört sütun ve merkezi bir kubbeye sahip çapraz kare planlı kasık kemerli bir yapıdır. 11. ve 12. yüzyıllara ait güzel fresklere sahiptir. Freskler, Kutsal Kitap'tan ve Mesih'in yaşamından, İbrahim'in misafirperverliğinden sahneleri anlatıyor. Bina, adını uzun zaman önce ana girişin önünde çöken elma bahçesinden almaktadır.

DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ

Kapadokya'da 36 yeraltı şehri vardır ve en derin olanı Derinkuyu Yeraltı Şehri iken, en büyüğü Kaymaklı Yeraltı Şehri'dir. Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme'den 40 kilometre mesafede bulunan aynı adı taşıyan Derinkuyu ilçesinde yer almaktadır. Yüzeye yakın konutların avlusuna gizlenmiş, şehrin yaklaşık 600 dış kapısı var. Yeraltı şehri yaklaşık 85 metredir. Bir yeraltı şehrinde bulunan tüm odaları (ahırlar, kilerler, depolar, refakathaneler, kiliseler, şarap imalathaneleri vb.) içermektedir. Bunlardan başka, ikinci kattaki beşik tonozlu tavanlı büyük bir oda misyoner okulu ve odalardır. 3. ve 4. katlardan itibaren iniş, en alt kattaki haç planlı bir kiliseye açılan dikey merdivenler ile gerçekleştirilmektedir. Derinkuyu Yeraltı Şehri; geniş kapsamlı geçit ağı, tüneller, basamaklı çukurlar ve eğimli koridorlar, insanların buluştuğu, çalıştığı ve ibadet edeceği aile odalarını ve ortak alanları birbirine bağlar. Kentler kuyularla, hava sirkülasyonu için bacalar, kandiller için nişler, su tankları, ahırlar ve yüzeydeki koşullar uygun olana kadar ölülerin yerleştirilebileceği alanlar ile tamamlanmıştır. Bir saldırı durumunda hızla engellemek için değirmen taşlarını andıran dikkatlice dengelenmiş hareketli taş kapılar tasarlanmış. Derinkuyu Yeraltı Şehri, 1965 yılında ziyarete açıldı.

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