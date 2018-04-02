Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik martta, yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 1320 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ( MİT), güvenlik korucularının da desteğiyle, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PYD/PKK'ya bu yılın mart ayında da ağır darbe vurdu.

AA'nın haberine göre, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde, terör örgütü PYD/PKK''nın saldırılarında 30 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte iki sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 6 kişi yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 27 asker tedavi altına alındı.

BİR AYDA 1320 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen ancak son dönemde ağır darbe alan terör örgütünün mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Marttaki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 1320 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde martta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 910 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 220'si tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip tek tek imha ediyor.

Kışın yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine, baharın yaşandığı şu sıralar ise eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TERÖR KAMPLARI İMHA EDİLİYOR



Teröristlerin peşini yuvalandıkları yurt dışındaki kamplarda da bırakmayan TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik 10 Mart'a başlatılan operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Saldırı hazırlığı halindeki teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin geçiş güzergahlarını da takibe alarak örgüt mensuplarına adeta nefes aldırmıyor.

Yaklaşık 20 günde 68 teröristin etkisiz hale getirildiği söz konusu bölgedeki teröristlerin kullandığı 67 barınak ve sığınak da kullanılamaz duruma getirildi.

SÖZDE SORUMLULAR AĞIR DARBE ALDI

Güvenlik güçleri yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün bir çok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 Mart’taki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi.

Şırnak'ta iç güvenlik operasyonlarında 18 Mart’ta öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birisinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Batman’ın Sason ilçesinde 22 Mart’ta etkisiz hale getirilen İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, terör örgütünün bombacısı olduğu belirlendi. Bu teröristin, Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda 26 Mart’ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart’taki operasyonda ölü ele geçirilen 7 teröristten birinin Aranan Teröristler Listesi'nde turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, birinin de gri kategorideki "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu belirlendi.

TSK, bu operasyonların yanı sıra hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile karadan zırhlı araçların yanı sıra tank ve fırtına obüsleri, havadan da F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) desteğiyle Afrin ve çevresini teröristlerden temizledi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

Harekat alanında en modern harp silahları, araç ve gereçler ile mühimmat uluslararası hukuka uygun olarak, harekattaki hedeflere ulaşmanın gecikmesi pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin şekilde kullanılıyor.

Öte yandan, harekatın başlangıcından itibaren harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmuyor.

TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak, Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Sivillere evlerine dönme imkanı sunulan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mart ayında bin 96 terörist etkisiz hale getirildi.

MART AYINDAKİ TERÖR OLAYLARI

Martta meydana gelen bazı terör olayları şöyle:

- Şırnak'ta 7 Mart’ta merkeze bağlı Besta bölgesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir genç yaşamını yitirdi.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 12 Mart’ta teröristlerle girilen çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede teröristlerce yola döşenen patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında infilak etmesiyle araçtaki iki çocuk yaralandı.

- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 13 Mart’ta PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

- Hani ilçesinde 19 Mart’ta terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısında bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusu şehit düştü.

- Bitlis'in Kayalıbağ köyü kırsalında 19 Mart’ta odun toplayan vatandaşlara PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi, vatandaşlardan biri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

- Bitlis'te 22 Mart’ta PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında 23 Mart’ta meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

- Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 29’Mart’ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.

- Siirt’te 30 Mart’ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

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