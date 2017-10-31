Mathieu Valbuena'nın küfür ettiği iddia edildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a küfür etmiş ve bu görüntülere takılmıştı. PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin, 6 maçlık ceza almıştı.

Sporx'te yer alan habere göre bu hafta Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'la oynadığı mücadelede deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu'nun küfür ettiği ekranlara yansımıştı.Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Galatasaray maçında da Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın İspanyolca küfür ettiği iddia edilmişti. Son olarak dün akşam oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçında Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın da İngilizce küfür ettiği öne sürüldü. Haberde bu iddiaların ekranlara yansıdığı kaydedildi.

TFF TALİMAT DEĞİŞTİRDİ!

TFF, Caner Erkin’in Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a yönelik küfürlerinin ekranlara yansımasına rağmen, raporlarda yer almaması üzerine futbol disiplin talimatında değişikliğe gitmişti. Buna göre mücadele sonrası yayıncı kuruluş görüntülerindeki ihlaller de disiplin suçuna delil sayılabilecek.

‘Madde 75-Deliller’ maddesinin 2. paragrafına “Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir” bölümü eklenmişti. Aynı maddenin 4. bölümünde “Disiplin Kurulu üyeleri, delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verirler” ifadesi yer alıyor.

Mathieu Valbuena

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