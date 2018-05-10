Nazenin Tokuşoğlu, HT Cumartesi'de maymunlar cenneti olan Katmandu'yu kaleme aldı. Katmandu gezdiğim sıradışı şehirler arasında kendimi en “evimde gibi” hissettiğim yerlerden biriydi. Bize benzediklerinden mi, kültürel yakınlıktan mı? “Hayır!” “Din” desen hiç değil. Ama rahat hissettim kendimi işte. Bu sevimli “çekik gözlü” kardeşlerimiz Hindistan’dakiler, Mısır’dakiler gibi rahatsız etmediler. Turiste yalakalık olsun diye Batılı gibi davrananını da görmedim.

AMAN!

Katmandu’da ciddi bir maymun popülasyonu var. Onları yakından görmek isterseniz gideceğiniz yer Monkey Temple. Ama sevmeye falan kalkmayın. Göz teması da kurmayın. Alman bir turist kadına fotoğrafını çekiyor diye tuğla atmış bir tanesi. Katmandu’da olduğum dönemde bu hikâye dilden dile dolaşıyordu. Kadın ölmüş maalesef. Mutlaka görmeniz gereken diğer tapınaklar da Buddhanat ve kentin dört kilometre doğusundaki Paşupatinat.

DÜNYANIN ÇATISINA YOLCULUK: TİBET!

GÜLEN İNSANLAR

Sınıra en yakın havaalanında ağlamak üzereyken bir Nepalli gülümseyerek yanıma geldi. “Katmandu?” dedi. Şanslı günümdeymişim; yerel Yeti Airlines’ta ve günün son seferinde, son koltuğu aldım. Bir başka ‘gülen’ Nepalli beni hızla havaalanına yetiştirdi. Bir başka ‘gülen’ uçağa götürdü. ‘Gülen’ pilot derken anladım ki gülen falan yok, suratları böyle. Gerçekten gülümsediklerinde gözleri tamamen yok oluyor. Öyle ayırt ediyorum gülümseyip gülümsemediklerini.

ZENGİN ÇİNLİLERİN ŞAŞAALI BAŞKENTİ: ŞANGHAY!

HEM SPOR HEM EĞLENCE

Onları görünce siz de gülümseyerek dolaşmaya başlıyorsunuz. Zaten Katmandu’ya giden turistler genelde dağcılık, rafting gibi ekstrem sporlarla uğraşan sıra dışı tipler. Böyleleri hayatı çözmüş, komplekslerinden arınmış oluyor. Yalnız gezmeyi sevenler için de iyi bir seçim Katmandu. Tanışmalar o kadar doğal oluyor ki... Katmandu’yu yeni tanıştığım bir Kübalı ve Alman’la beraber gezdik. Yolda bir de İngiliz bulduk, Temel fıkrası gibi...

CANLI BELGESEL

Nepalli Hindular Hintlilerden çok daha açık görüşlü. Meşhur ölü yakma seremonilerini Hindistan’da da izledim ama orada fotoğraf çekmeye izin yoktu. Katmandu’da neredeyse belgesel çektim, kimse laf etmedi. Katmandu, Hinduizm adına doyurucu bir yer. Bagmati Nehri de bu konuda bir cennet.

MUTLULUK ADASI: BALİ!

UÇUŞLARINIZI KONTROL EDİN

Hindistan’daki son durağım Varanasi’den Nepal’in başkenti Katmandu’ya uçacaktım. Nee!!! Uçuş iptal mi? Ve haber vermediniz!!! Onlar için normal bir durumdu. Ben de araba kiralayıp Nepal sınırına doğru gaza bastım. Yürüyerek ‘Welcome To Nepal’ yazısının altından geçtim. Bakın bu eğlenceliydi. Ekstra macera sevenlere tavsiye ederim. Ama önümde Everest’i de aşmayı gerektiren 16 saatlik bir yol vardı.

YEREL TATLARI ES GEÇMEYİN

Daal-bhaa (Mercimek, pirinç ve baharatlı sebze) mutlaka denenmeli. Tanduri adlı baharatlı tavuk, Çapati ve Nan denen ekmekler de lezzetli.

HİNDU TANRI HEYKELİ ALIN

Polar, kışlık mont, doğa sporları malzemeleri, bitki çayları, keçeden yapılmış hediyelik eşyalar ve Hindu tanrılarının heykelleri.