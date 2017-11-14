MEB'den eğitimde 'mobil oyun' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 7 mobil oyun geliştirildi. Yabancı dilden anadile, tarihten matematiğe, genel kültürden üniversite hazırlığa kadar içeriklerin yer aldığı mobil oyunlar, sanal marketlerde öğrencilerin kullanımına sunulmaya başladı.

AA'nın haberine göre, mbil oyun yazımı için özel bir ekip kuran Bakanlık, etkili grafik ve görseller ile öğrencilerin ilgisini çekecek strateji oyunlarının geliştirilmesi için de çalışma yürütüyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun oynamanın çocukların sosyal, fiziksel ve kavramsal gelişimi konusunda en iyi eğitim programlarından biri olduğunu ifade etti.

Tırnakçı, öğrencilerin tarihi değerlere dikkatlerini çekmek için strateji oyunu yazma hazırlıklarını da sürdürdüklerini dile getiren Tırnakçı, şöyle devam etti:

"Etkili grafik ve görsellerle öğrencilerin ilgisini çekecek strateji oyunlarımızı da yakında kamuoyuna duyuracağız. Tarih kitaplarında yazan bilgileri, 3 boyutlu strateji oyunları ile kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Mobil oyunlar ile öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde kazanımları almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde, zararlı içerikler barındırmayacak oyunları boş zamanlarda öğrenme için kullanmasını planlıyoruz."

MEB'İN MOBİL OYUNLARI SANAL MARKETLERDE

Tırnakçı, ekibin geliştirdiği oyunlarınsanal marketlerden ücretsiz indirilmeye başlandığına işaret ederek "Kullanıcılardan geri dönüşler alıyoruz ve oyuna ilişkin beklentilerini dikkate alarak revizyon çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı