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FGS tekniğiyle ekimde köklerin birli ve ikili olarak ve her bölgede olması gereken doğal açısıyla ekildiği için ekilen sakalların normal sakaldan ayırt edilmesinin çok zor olduğunu ifade eden Sönmez, “FGS tekniğinde kökler 0.7 mm lik uçlarla ameliyatsız bir şekilde tek tek alınıp kökler hiç bekletmeksizin aynı anda yine 0.7 mmlik cilitler ile ekilir böylece ne alım ne ekim yerinde iz kalmadığı gibi kökler saatlerce beklemediği için oksijensizliğe bağlı kök ölümleri de olmamaktadır.