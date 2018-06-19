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Cüneyt Çalışkur; 1978’de Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıldan itibaren Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. Tiyatro oyuncusu olarak başladığı sanat hayatına, tiyatro yönetmeni olarak devam etti. 2011’de İstanbul’da vefat etti.