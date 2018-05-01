Denizli’de yatağa bağımlı sinir-kas hastası oğlunun sağlığına kavuşmasını bekleyen anne, tedavi için gerekli ilaçların yurtdışından karşılanmasını istiyor.

Merkezefendi ilçesi’ne bağlı Sevindik Mahallesi’nde bir gecekondunun zemin katında oturan anne Gülhan Kayhan, “Spinal muskuler atrofi ( SMA)” hastası 10 yaşındaki oğlu Hasan Mehmet’in iyileşmesi umuduyla yaşıyor. Eşi Halil Kayhan’ı 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybeden anne Kayhan, yatağa bağımlı oğlunun bakımını tek başına sağlıyor. Devletin ödediği bakım parası dışında hiçbir geliri olmayan anne Kayhan, geliri yetmediği için yaklaşık 8 aydır evinin kirasını dahi ödeyemiyor. Oğlunun tedavisi için gerekli oksijen tüpünü alamayan anne, ilaçların alınması durumunda oğlunun iyileşeceğini umut ediyor.

Anne Kayhan, “İlaçlarımız yurtdışından gelecek ama maddi durumumuz olmadığı için maalesef alamıyoruz, sigorta karşılamıyor. Söylendiğine göre 750 bin dolar maliyeti var. Devlet el atarsa inşallah alacağız” dedi.

Kayhan, bu yıl evlerine öğretmenin gelmesiyle eğitime başlayan Hasan Mehmet’in, evin duvarına asılan yazılarla okumayı öğrendiğini de söyledi.

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