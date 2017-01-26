SMA’lı meleklerin zamanı yok

Türkiye’de bin çocuk ve bebek, nadir görülen kas hastalığı SMA’nın (Spinal Muskuler Atrofi) pençesinde. Evresine göre 3 yaşına kadar hayatta kalabilen SMA’lı çocuklardan 6’sı, son 1 ayda hayatını kaybetti. Hastalığın 4 evresinden 1’incisi, en hayati risk taşıyanı. Aileler her an bebeklerini kaybetme korkusu yaşarken, 10 ülkenin katıldığı araştırmadan sonuç alındı.
BİR ÇOCUĞU YÜRÜTEN UMUT
Aralarında Prof. Dr. Haluk Topaloğlu’nun da olduğu 20 bilim insanının SMA’ya çare olması için yıllardır üzerinde çalıştıkları ilacın FAZ çalışmaları tamamlandı. Omuriliğe enjekte edilen Nusinerse (Sprinraza) adlı ilaç, dünyada 220, Türkiye’de ise 6 SMA’lı çocukta denendi. Tümüyle hareketsiz olan çocukların, ilaçla birlikte ellerini oynatabildikleri gözlemlendi. Kanada’da Tip 1 SMA’lı çocuklardan birinin yürüdüğü bile görüldü.
DOZU 175 BİN DOLAR
İlaç, ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı, Avrupa ülkelerinde hastalıkla mücadele edenlerin erişebileceği hale getirildi. İlacı SMA’lı çocuğun ilk etapta 4 doz, ardından ömrü boyunca ayda 1 doz kullanması gerekiyor. Ancak 1 doz ilacın fiyatı 175 bin dolar. Tedarik edilmesi için ilgili ülkenin sağlık bakanlığının firmaya başvurması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın üretici firma ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İlaç Türkiye’de yurtdışından getirilen ilaçlar listesinde, ancak fiyatı nedeniyle hiçbir aile temin edemiyor.
Hastalığın tedavisi için kurulan “SMA Melekleri” grubu, ilacın Türkiye’de de onaylanmasını ve ücretinin devlet tarafından karşılanmasını bekliyor.
HAZAL, CİHAZLA AĞLAYABİLİYOR
‘Gevşek bebek sendromu’ olarak da bilinen SMA, kasları eriten genetik bir hastalık. Bebekleri SMA’nın pençesinde olanlardan biri de Semiz Ailesi. Rabia-Volkan Semiz’in 11 aylık kızları Hazal, 1.5 aylıkken hareket edememeye başladı, zamanla sesi dahi çıkmaz oldu. SMA teşhisi konulan Hazal, 6’ncı ayda annesinin kucağına yığıldı. Boğazı delinerek nefes alıp vermesi sağlandı. Beslenme ihtiyacı ise göbeğine takılan hortumla giderildi. Vücuduna bağlı 3 makineyle hayata tutunan minik Hazal’ın 2 kez duran kalbi, masajla çalıştırıldı. Dışarı çıkamadığı için fizik tedavi göremeyen Hazal için bir kez uzman çağrıldı ancak masraflı olduğu için aile buna da devam edemedi. İnşaat işçisi baba Volkan Semiz, ellerini açılabilsin diye kızının avuçlarının arasına birer mandalina sıkıştırma yöntemini buldu. Sesi çıkmadığı için anne-babası, Hazal’ın ağladığını makineden çıkan sinyalle anlayabiliyor. Çevresiyle iletişimi sadece gülümseyerek bakan mavi gözleriyle kurabilen Hazal’ın ailesi, sesini makineye bağlanmadan önce 1 kez duyabildi. Babası, çaresizliğini şöyle dile getiriyor: “Devlet fizik tedaviyi haftada 2 gün karşılıyor ancak bu şekilde dışarı bile çıkaramıyoruz.”
Öznur KARSLI / GAZETE HABERTÜRK
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Misafir 7 saat öncebebek demek gelecek demek geleceğimiz için devletimizin bu ilaçları sgk kapsamına alması gerekir.00
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Misafir 7 saat önceRabbim Şifa versin çok zor çok üzüldüm ilaç firmaları çok insafsız bence 175 bin dolarlık ne var o ilacın içinde tamamen insanların çaresizliklerini kullanıyorlar.00
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Misafir 8 saat önceHesap numarası verseydiniz keşke...30
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Misafir 8 saat önceah yavrumm.. en hareketli olacağı dönemde o yatağa bağlı olması :(... ya anne ya baba...... Rabbim yardımcı olsun.. çok çok zor...30
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Misafir 8 saat önceHabertürk olarak bu haberleri daha çok yapıp peşini bırakmayın lütfen. devletten acilll yardım60
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Misafir 8 saat önceİLAÇ FİRMALARI EN HAFİF TABİRLE VİCDANSIZ.60
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Misafir 8 saat önce1 milyonluk makam aracına binenler bu yavrunun ilacına da para bulurlar umarım60
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Misafir 8 saat önceAllah'ım sen şifa ver yağrabbim30
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Misafir 9 saat öncekuzummmm :( bu nasıl bir sınav... o annenin yüreği kimbilir ne halde. allahım yardım et...120
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Misafir 9 saat öncekampanya başlatılmalı biran önce destek olmalı bu evladımıza ve ailesine destek olunmalı120