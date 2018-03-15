"Mehmetçiğimizin hassasiyetlerini bildikleri için Kur'an-ı Kerim'e bomba tuzaklıyorlar"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “İçinden geçtiğimiz zor günlerde üzerimize akla hayale gelmeyecek yollardan saldıran küresel emperyalist 77 düvel ve onlara uşaklık eden kafir piyonlar, İlayı Kelimetullah’ın yeryüzündeki son ordusu Mehmetçiğimizin hassasiyetlerini bildiği için Kur’an-ı Kerim’e bomba tuzaklayabilecek kadar alçaklaşıyor. Mehmetçiklerimizi milletçe ve ümmetçe dua ile, şükran ile selamlıyoruz. İlayı Kelimetullah’ı yüceltmek için toprağı mübarek kanıyla sulayıp bize vatan yapan Kur’an, vatan, bayrak fedailerinin şefaatlerine Rabbim bizleri de mazhar etsin inşallah. Kur’an şehitlerimizden Orhan’ımız için de yakınlarına büyük Türk milletine ve İslam ümmetine sabır ve başsağlığı, gazilerimize şifalar diliyorum.” dedi.
TOPÇU’DAN “YEDİ DEVLET – TEK MİLLET” VURGUSU
Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki Özbek işadamları heyetini kabul etti. Türk dünyası devletleri için “Yedi Devlet–Tek Millet“ tabirini kullanan Topçu, “yüzyıllardır ayrı kalmış ortak ataların torunları olarak bugün medeniyet coğrafyamızın Medine’si konumundaki Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Özbek kardeşlerimle bir araya gelmekten mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.
“KARDEŞ ÜLKE ÖZBEKİSTAN HER AÇIDAN STRATEJİK, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKEDİR”
“2017 yılının Ekim ayında kardeş ülke Özbekistan ve ülkemiz arasında ekonomiden savunma sanayisine, sağlıktan tarıma, eğitimden kültüre pek çok alanda işbirliği imkanlarını içeren 26 anlaşma her iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı. Kardeş ülke Özbekistan Orta Asya’da 32 milyon nüfusu, yeraltı ve yerüstü kaynakları ile her açıdan stratejik, çok önemli bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci doğalgaz, dördüncü uranyum, altıncı pamuk üreticisi ve ikinci büyük pamuk ihracatçısı konumundadır.”
“TÜM TECRÜBEMİZ VE İMKANLARIMIZLA KENDİLERİNE YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘Tüm tecrübemiz ve imkanlarımızla kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz’ demişlerdi. 2017 Ekim ayındaki Özbekistan cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in ülkemize yaptığı ziyaret vesilesi ile yapmış oldukları açıklamalarında Türkiye’nin müteahhitlik alanında dünyada ikinci sırada çok önemli bir konum teşkil ettiğini, birçok hususta da ciddi donanıma sahip olduğunu belirtmişti.”
“İNŞALLAH BİN YILLIK HASRET BİTECEK, AYRI DÜŞMÜŞ KARDEŞLER YENİDEN KAVUŞACAK”
“İki kardeş ülke arasında kültür ve turizm ile ilgili de önümüzdeki yıllarda çok büyük gelişmeler olacaktır. Başkent Semerkant, itikat imamımız Matürîdî’nin şehri, Buhara ise İmam Buhari’nin şehridir. Bu beldeler bizler için çok büyük önem arz ediyor. Kardeş ülke Özbekistan bu medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Bu kadim şehirlerin tüm Türk dünyasında ve İslam dünyasında önemli bir yeri vardır. Turizm alanındaki ortak projelerimizle inşallah bin yılık ayrılık hasreti bitecek ayrı düşmüş kardeşler yeniden kavuşacak. Bunu kardeş halklar olarak birlikte başaracağız. THY inşallah 16 Mart tarihinden itibaren İstanbul’dan Semerkant’a tarifeli seferlerini başlatıyor. Böylece iki kardeş toplum daha da sıkı kaynaşma fırsatını bulacaktır. Bu buluşma ve kaynaşma İnşallah dilde, işte, fikirde bir olmamızın yolunu da açmış olacak.”
“ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİ BENİM İÇİN BİR İFTİHAR SEBEBİDİR”
Geçen sene Ekim ayında iki ülke liderlerinin bir araya gelmesiyle ilişkilerimizde yeni bir döneme geçildiğini vurgulayan Büyükelçi Agzamhodjaev “yürütmekte bulunduğum Ankara Büyükelçiliği görevi benim için bir iftihar sebebidir. Özbekistan coğrafi konumu gereği denizlere uzak bir ülkedir. Türkiye’ye geldiğimden beri tanıştığım herkes ‘artık senin de memleketinin denizleri var, burası hepimizin memleketi’ diyor. Bu beni çok duygulandırıyor. Ben de ‘ benim memleketimin kadim şehirleri Semerkand ve Buhara sizin de memleketiniz’ diyorum. Bunu yürekten söylüyorum” ifadelerini kullandı.
“‘TEK MİLLET’ BAĞININ TEKRAR TESİS EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
“Bizleri burada evimizde gibi ağırlayan, Türk-İslam kültürü ile medeniyetine katkılarından ve ilgilerinden dolayı büyük rol üstlenen Yalçın Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Kendisi bizim bir araya gelmemiz gerektiğini her fırsatta dile gitrmektedir. Geçenlerde TÜRKSOY tarafından kıymetli atamız Ali Şir Nevai’yi anmak için düzenlenen bir programda onun eserlerini hatırladık. Bir kere daha görmüş olduk ki ortak değerlerimiz bizi, Sayın Yalçın Bey’in de belirttiği gibi, ‘yedi devlet-tek millet’ kılıyor. Bizler bu ‘tek millet’ bağının tekrar tesis edilmesi için çalışıyoruz.”
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