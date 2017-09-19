Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 7.4 olarak açıklanan depremin büyüklüğü 7.1'e düşürüldü

Meksika'da meydana gelen şiddetli depremde insanlar sallanan binalardan kaçarak sokaklara koştu.

— Raj Nayak (@rajcheerfull) September 19, 2017

Deprem, ABD Jeolojik Araştırma şirketine göre yerin 51 km altında oldu.

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) September 19, 2017

Depremin verdiği zararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz haftalarda da 8,1 büyüklüğünde bir deprem yaşayan Meksika'da yaklaşık 98 kişi ölmüştü.

— Ayax M Landa (@AyaxMLanda) September 19, 2017

— Elizabeth Mac (@elixam) September 19, 2017

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