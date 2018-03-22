Savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guanajuato eyaletin Purisima del Rincon şehrinde bir sosyal etkinliğe katılanların üzerine silahlı kişiler tarafından ateş açıldı.

AA'nın aktardığına göre; saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların kaçtıkları kaydedildi.

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