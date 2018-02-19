"Melih Özkaya kimdir?" sorusu, izleyiciler tarafından merakla sorulmaya başlandı. Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya hakkında izleyiciler araştırmasını sürdürüyor. Peki Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler Melih nerelidir?

MELİH ÖZKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında kamera önü eğitimi alarak oyunculuk eğitimine başlayan Özkaya, 2012 yılında Yer Gök Aşk adlı diziye üçüncü sezonda dahil oldu ve rol aldı.

Çocuk yaşlardan beri sporla ilgilenen Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Profesyonelliğine kadar 15 yıl boyunca voleybol oynayan Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapıda oynamaya başladı.

8 yıl süren profesyonel voleybol oyunculuğu döneminden sonra 2. Lig voleybol takımlarının formalarını giymeye başlayan Melih Özkaya, Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

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