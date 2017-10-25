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Meral Akşener Çiller'in kabinesinden İyi Parti liderliğine

Çiller'in kabinesinden parti liderliğine

Meral Akşener öncülüğündeki İyi Parti bugün resmen kuruldu. Akşener, DYP ile başlayan siyasi hayatında, Çiller kabinesindeki İçişleri Bakanlığı görevinden, İyi Parti Genel Başkanlığı ile parti liderliğine gelerek Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 12:46:36 Güncelleme: 12:48:39 HABERTURK.COM

Türkiye'nin 87. partisi olan İyi Parti, Meral Akşener öncülüğünde bugün resmen kuruldu. Akşener ilk olarak sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin kuruluş dilekçesini ilgili birime sundu. Buradan ayrılan Akşener, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konuşmasını yaptı.

İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte Meral Akşener Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı.

TANSU ÇİLLER LİDERLİĞİNDEKİ DYP İLE VEKİL SEÇİLDİ

Akşener, ilk olarak 1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi'nde milletvekili olarak meclise girdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİ

Meral Akşener, Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu 54. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev almıştı.

TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİ

Akşener, MHP'den milletvekili olduğu 23 ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.

MERAK AKŞENER KİMDİR?

18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır. Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

Öğretim Üyesi Dr.; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Yıldız, Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

20. Dönemde İstanbul, 21. Dönemde Kocaeli, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 54. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23 ve 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Bu resime baktıkça 90'ların rezil zamanlarını hatırlıyorum....
  • Misafir 5 dakika önce
    iyi oldu hayırlısı olsun
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