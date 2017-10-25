Çiller'in kabinesinden parti liderliğine

Türkiye'nin 87. partisi olan İyi Parti, Meral Akşener öncülüğünde bugün resmen kuruldu. Akşener ilk olarak sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin kuruluş dilekçesini ilgili birime sundu. Buradan ayrılan Akşener, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konuşmasını yaptı.
İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte Meral Akşener Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı.
TANSU ÇİLLER LİDERLİĞİNDEKİ DYP İLE VEKİL SEÇİLDİ
Akşener, ilk olarak 1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi'nde milletvekili olarak meclise girdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİ
Meral Akşener, Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu 54. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev almıştı.
TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİ
Akşener, MHP'den milletvekili olduğu 23 ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.
MERAK AKŞENER KİMDİR?
18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır. Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.
Öğretim Üyesi Dr.; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
Yıldız, Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.
20. Dönemde İstanbul, 21. Dönemde Kocaeli, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 54. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23 ve 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.
- meral akşener
- İyi Partisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 4 dakika önceBu resime baktıkça 90'ların rezil zamanlarını hatırlıyorum....00
-
Misafir 5 dakika önceiyi oldu hayırlısı olsun00