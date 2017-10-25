Akşener yeni partiyi bugün açıklıyor! Slogan "Türkiye iyi olacak"

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan yeni parti için Akşener önce, partilililer ile birlikte saat 09.00'da İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin başvuru dilekçesini verecek.
Dilekçenin verilmesinin ardından 10:30'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde resmi kimliğine kavuşmuş olacak.
SLOGAN "TÜRKİYE İYİ OLACAK"
Akşener'in öncülüğünde kurulacak olan yeni partinin sloganı "Türkiye iyi olacak" olacak.
"Türkiye iyi olacak" sloganının yer aldığı parti programında 8 ilke belirlendi:
Türk milletine güveni esas almak
Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak
Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak
Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak
Çözüm üretmek ve çalışkan olmak
Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak
Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak
Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak
Farklılıklara saygılı olmak
Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak
Programda partinin amacı da 10 madde ile sıralandı:
Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak
Çağdaş medeniyeti yakalamak
Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak
Parlamenter sistemi yaşatmak
Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak
Fırsat eşitliği sağlamak
Mülkiyet hakkını korumak
İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak
Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak
Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek
- meral akşener
- İyi parti
- Türkiye iyi olacak
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