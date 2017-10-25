Akşener yeni partiyi bugün açıklıyor! Slogan "Türkiye iyi olacak"

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan yeni parti için Akşener önce, partilililer ile birlikte saat 09.00'da İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin başvuru dilekçesini verecek.

Dilekçenin verilmesinin ardından 10:30'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde resmi kimliğine kavuşmuş olacak.

SLOGAN "TÜRKİYE İYİ OLACAK"

Akşener'in öncülüğünde kurulacak olan yeni partinin sloganı "Türkiye iyi olacak" olacak.

"Türkiye iyi olacak" sloganının yer aldığı parti programında 8 ilke belirlendi:

Türk milletine güveni esas almak

Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak

Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak

Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak

Çözüm üretmek ve çalışkan olmak

Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak

Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak

Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak

Farklılıklara saygılı olmak

Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak

Programda partinin amacı da 10 madde ile sıralandı:

Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak

Çağdaş medeniyeti yakalamak

Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak

Parlamenter sistemi yaşatmak

Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak

Fırsat eşitliği sağlamak

Mülkiyet hakkını korumak

İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak

Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak

Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek

meral akşener

İyi parti

Türkiye iyi olacak